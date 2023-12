In "Rote Rosen" kommt Merles Freundin Franka unerwartet nach Lüneburg. Leyla hat in "Alles was zählt" mit Trainingsstress zu kämpfen. In "GZSZ" verliert Tobias gegenüber Carlos die Beherrschung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Franka, Merles Freundin, taucht unerwartet in Lüneburg auf. Sie stellt sofort Fragen zu Merles Beziehung mit Silvio. Merle versucht, nichts zu zeigen, beginnt jedoch, über ihre Toleranzgrenze gegenüber Silvio nachzudenken. Dilay macht sich Sorgen um Simon, der immer noch unter Schmerzattacken leidet und sich nicht untersuchen lassen will. Simon ist überzeugt, dass Stress die einzige Ursache ist. Erst als er während eines Fahrradausflugs erneut eine Attacke erlebt und Dilays schockierte Reaktion sieht, erkennt Simon die Notwendigkeit einer Untersuchung. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Greta plant, Noah mit Karten für seine Lieblingsband zu überraschen, erhält jedoch am selben Tag eine Einladung zu einer Fernsehshow eines Starkochs. Sie verschweigt Noah ihre ursprünglichen Pläne, aber er erfährt durch andere Quellen davon. Ana erkennt, dass Wilmas Jobangebot eine Lösung für ihre Probleme sein könnte, da das Gehalt die teure Behandlung von Apollo finanzieren könnte. Nicole hingegen ist davon wenig begeistert, und es kommt zu einem Streit zwischen Mutter und Tochter. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Betty gibt vor, eine Hundehaarallergie zu haben, um den Hund Stinker loszuwerden. Tobias willigt zähneknirschend ein, Stinker an Vivien abzugeben, aber Stinker hat einen anderen Plan. Nadine versucht, zwischen Ronja und Paula zu vermitteln, doch Ronja macht keine gute Figur. Nachdem Ute eine Trauzeugin ausgewählt hat, benötigt auch Benedikt einen Trauzeugen. Seine pragmatische Wahl erweist sich als genau richtig. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla wird bewusst, welch große Verantwortung auf ihrem Erfolg liegt, und sie fühlt sich unwohl dabei. Der Druck steigt, als sie vor Simone auftreten soll. Miray erkennt widerwillig, dass der Flirt mit ihr nicht spurlos vorbeigeht. Hanna muss entscheiden, wie viel Macht sie ihrer Vergangenheit zugestehen will, und Imani ermutigt sie, ihren Ängsten ins Gesicht zu sehen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Wird Carlos aufgrund seiner Intrige nicht nur Tobias, sondern auch Michi verlieren? Tobias empfindet Carlos' ehrliches Angebot, für ihn zu arbeiten, als puren Hohn. Tobias wird wütend. Lukas gesteht, dass er gemobbt wird. Sein Pflegevater konfrontiert daraufhin seinen Mitschüler, der sich bei Lukas entschuldigt. Lukas fasst langsam Vertrauen und integriert sich allmählich in seine neue Familie.