In "Rote Rosen" plant Ralf den nächsten Heiratsantrag für Anette. Simone kann in "Alles was zählt" Jennys Kündigung verhindern und bei "GZSZ" versucht Alicia, Abstand von Carlos zu gewinnen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ralf plant einen weiteren Heiratsantrag für Anette und bittet dieses Mal Tina um Hilfe bei der Umsetzung. Leider teilt Tina ihm mit, dass Anette ihren letzten Tag in Lüneburg bereits vollständig durchgeplant hat. Ralf steht also vor der Herausforderung, äußerst kreativ zu sein. Jördis ist verärgert darüber, dass Mo eigenmächtig die Wäscherei gekauft hat. Mo zieht seine Entscheidung zurück und überlässt es Jördis, zu entscheiden, ob er seinen Traum verwirklichen kann. Jördis fühlt sich unter Druck gesetzt, aber Ceyda erkennt ihren Zwiespalt und ermutigt sie, an sich selbst zu denken und nicht mehr nachzugeben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Die Spannungen zwischen Markus und Christoph bleiben hoch. Markus erfährt jedoch, dass auf Julian wegen des Unfalls ein Prozess zukommt, und entschließt sich, einen Schritt auf Christoph zuzugehen. Immerhin war ihr kindischer Eifersuchtsstreit der Auslöser für Julians Unfall. Ana ist skeptisch gegenüber Wilmas Behauptung, dass Philipp es auf das Vermögen seiner Großtante abgesehen hat. Trotzdem fängt Ana an, darüber nachzudenken, vor allem, weil dies nicht das erste Mal ist, dass sie vor Philipp gewarnt wird. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stella weigert sich zu akzeptieren, dass Paco sie betrogen haben könnte. Patrizia muss improvisieren und präsentiert Nika einen handfesten Beweis. Bettina ignoriert Tobias' Absichten, sich von ihr zu trennen, und Tobias greift zu drastischen Maßnahmen. Es kommt zu einer unschönen Abrechnung. Benedikt und Ute sind entsetzt festzustellen, dass Britta die Organisation ihrer Hochzeit komplett vermasselt hat. Eine Absage scheint die einzige Lösung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone findet einen Weg, Decker davon abzubringen, Jenny zu kündigen. Allerdings stellt Decker eine Bedingung für seine Zustimmung. Leyla leidet so sehr unter dem Druck der Erwartungen, dass sie krank zu werden droht, und sucht Hilfe bei Imani. Henning ist dankbar, Daniela an seiner Seite zu haben, und wird durch Ben darauf aufmerksam gemacht, dass er Daniela für immer in seinem Leben haben möchte. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jonas freut sich darüber, mit seinen Freunden in der WG zu sein, und erlebt einen schönen Tag mit Luis und Moritz. Doch schnell wird wieder einmal deutlich, wie schnell sich das Leben ändern kann. Alicia lässt den überraschten Carlos einfach stehen. Aus Loyalität zu Tobias verbietet sie sich, weiter über Carlos nachzudenken.