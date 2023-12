In "Sturm der Liebe" fühlt sich Nicole von Wilma provoziert. Nadine will ihr Herz in "Unter uns" nicht an Henry verlieren. Bei "GZSZ" bemerkt Gerner, dass Lukas sein Schülerpraktikum schwänzt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nachdem Franka erfährt, dass im "Drei Könige" der Posten des Geschäftsführers neu besetzt werden soll, schlägt sie Gunter vor, ihren Bruder Julius dafür zu berücksichtigen. Unwissentlich darüber, dass Julius bereits für die Position vorgesprochen hat, stimmen sowohl Franka als auch Gunter zu. Die Familie Kilic entscheidet sich, in Lüneburg zu bleiben, um Dilay und Simon zu unterstützen. Da Jördis' Auszeit vorerst auf Eis liegt, stimmt sie schließlich dem Kauf der Wäscherei zu. Allerdings unter der Bedingung, dass sie ein Haus mit Garten haben möchte und sich nicht erneut in der Arbeit aufreiben will. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Ana ist erleichtert, dass Nicole ihre Entscheidung für den Job bei Wilma akzeptiert. Allerdings geraten Nicole und Wilma im Café aneinander, und Nicole sagt der Baronin ihre Meinung. Ana wird zufällig Zeugin des Konflikts. Katja ist unsicher, da Markus der Einzige ist, der noch eine Verbindung zu Alexandra hat. Markus vertraut Alexandra sogar an, dass er sich eine engere Beziehung zu Katja vorstellen könnte. Währenddessen wächst Christophs Eifersucht auf Markus, und er unterstellt ihm unlautere Absichten gegenüber Katja. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nadine ist entschlossen, sich auf den letzten Metern ihrer Affäre nicht auf Henry einzulassen. Doch Henry durchkreuzt ihre Pläne unerwartet. Nika überzeugt Stella von Pacos angeblicher Untreue, was für sie jedoch eine Last auf dem Gewissen wird. Tobias' Trennung weckt Hoffnungen auf einen Neuanfang bei Vivien, die jedoch durch einen offiziellen Brief ausgebremst werden. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Henning setzt seinen Plan freudig um, aber dann kommen ausgerechnet durch Daniela Zweifel auf. Deniz und Ava versuchen, Leyla ihre Unsicherheit zu nehmen und entführen sie zu einer Show. Findet Leyla dort ihr Selbstvertrauen wieder? Simone ist unsicher angesichts von Deckers Angebot, der sie zu Jennys Vorgesetzter machen würde. Wie soll sie sich entscheiden? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner ist zuversichtlich, dass Lukas sich langsam auf sein neues Leben einlassen kann. Doch als er erfährt, dass Lukas sein Schülerpraktikum schwänzt, ahnt er, dass etwas nicht stimmt. Philip ist erleichtert, dass John ihn vor einem Fehler bewahrt hat. Trotz eines heftigen Katers überzeugt John Philip, den Gin ihres Onkels im großen Stil zu vermarkten.