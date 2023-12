In "Rote Rosen" kommt Dilay nach Simons MS-Diagnose nicht mehr an ihn heran. Cecilia wird in "Unter uns" überraschend zu Ronjas Vorgesetzter. In "Alles was zählt" lässt sich Miray auf ein Date sein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Simon zieht die Diagnose MS den Boden unter den Füßen weg. Er versinkt in Selbstmitleid und Pessimismus. Dilay ist verzweifelt, da sie keine Verbindung zu Simon herstellen und sich niemandem anvertrauen kann, da Simon seine Diagnose geheim halten möchte. Erst Silke schafft es, zu ihm durchzudringen und ihn dazu zu bewegen, die Therapie zu beginnen. Merle vermittelt nach dem missglückten ersten Bewerbungsgespräch von Julius, und im zweiten Versuch ist Gunter überzeugt: Julius wird der neue Geschäftsführer im "Drei Könige". 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Ein prominenter Milliardär aus den USA kündigt seinen Besuch am "Fürstenhof" an und soll angemessen von den Anteilseignern empfangen werden. Allerdings ist Alexandra noch nicht bereit, wieder in die Öffentlichkeit zu treten, und weigert sich, mitzuwirken. Markus ist verletzt, als Katja ihm mitteilt, dass sie ihm nicht genug vertraut, um eine Beziehung einzugehen. Später erkennt Katja, dass sie Markus in Bezug auf Alexandra Unrecht getan hat. Als sie sich bei Markus entschuldigen will, weist dieser sie ab. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Kurz bevor Stellas Mutter Patrizia triumphiert, setzt Nika alles daran, ihre Ehre zu bewahren und die Liebe zwischen Paco und Stella zu retten. Nadine, die glaubt, dass Henrys Gefühle nicht echt sind, trifft eine entschlossene Entscheidung zum eigenen Schutz. Als Cecilia überraschend zu Ronjas Vorgesetzter wird, führt diese neue Rollenverteilung zu Spannungen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nach dem Besuch bei der Show findet Leyla wieder Freude an ihrer Rolle und überrascht Simone mit einer äußerst selbstbewussten Ankündigung. Als Justus erfährt, dass Jenny nach seinem Besuch zusammengebrochen ist, möchte er ihr unbedingt Unterstützung geben - obwohl er selbst nicht mehr dazu in der Lage ist. Miray lässt sich auf ein Date ein. Alles könnte romantisch sein, wäre es nicht so kompliziert. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lukas gewinnt neues Vertrauen, als Gerner sich seiner Sorgen annimmt. Kurz darauf teilen die beiden einen emotionalen Moment, als Lukas erfährt, dass auch Gerner belastet ist. Obwohl Toni immer noch von Erik verletzt ist, sehnt sie sich heimlich nach seiner Nähe. Toni entschließt sich dazu, einen versöhnlichen Schritt auf Erik zuzugehen.