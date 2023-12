In "Sturm der Liebe" macht Vincent Ana ein Geständnis. Nadine versucht in "Unter uns", ihre Gefühle für Henry zu unterdrücken. In "GZSZ" beschließt Maren, Michi ein besonders schönes Weihnachten zu ermöglichen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Marvin erkennt durch seine Affäre mit Franka, dass er endgültig über Charlotte hinweg ist. Emotional kommen Franka und er sich immer näher. Jördis gesteht Franka, dass Klaas auf sie eine Wirkung hat, aber Mo ist ihre wahre Liebe. Da Franka nach ihrem allergischen Schock immer noch unter medizinischer Beobachtung steht, springt Jördis spontan in der Gärtnerei für sie ein. Als plötzlich Klaas vor ihr steht, überwältigt sie beide die gegenseitige Anziehung und sie kommen einander näher. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Ana ist von Vincents Geständnis überrascht und realisiert peinlich berührt, dass sie sich ständig bei ihm über Philipp beklagt hat. Können sie noch Freunde sein? Ana sucht das Gespräch mit Vincent. Nach seinem Autounfall verliert Julian seinen Führerschein und damit auch seinen Job. Da hat Christoph eine Idee, wie er Julian helfen kann, und macht ihm ein verlockendes Angebot. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Tobias sich über das vermeintlich gewonnene Geld freut, wundert sich Vivien über die Leere auf ihrem Spendenkonto. Ein schrecklicher Verdacht beschleicht sie. Nadine versucht weiterhin, ihre Gefühle für Henry zu verbergen. Obwohl sie versucht, ihr Herz gegen ihre Gefühle für Henry zu verschließen, holt die Nähe sie wieder ein. Benedikt und Ute feiern glücklich den Beginn ihres Ehelebens. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla startet voller Energie in das Event und begeistert ihr Publikum, doch dann taucht in der Pause unerwartet ein Hindernis auf. Als die Zapfanlage früher geliefert wird, hofft Ben auf mehr Zeit mit Kim und Nils. Er ist überrascht, als er erkennt, wer die Fäden gezogen hat. Miray lässt sich von ihrem Date aufmuntern, und die beiden kommen sich sehr nah. Dann erhält sie eine überraschende Nachricht, die alles verändern könnte. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Michi merkt, dass seine weihnachtliche Stimmung unangebracht ist, und hält sich daher zurück. Doch nach all seiner Unterstützung findet Maren, dass Michi das Weihnachten verdient hat, das er sich wünscht. Emily will nicht alles für ihre Karriere aufgeben. Etwas enttäuscht lehnt sie Simon March ab, während Laura im Mauerwerk mit ihrem Event brillieren kann. Doch dann setzt March bei Emily nach.