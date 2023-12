Bei "Rote Rosen" brechen Tina und Simon in ein ehemaliges Krankenhaus ein. In "Sturm der Liebe" will Markus die Saalfelds zum Verkauf des Hotels an den Milliardär zwingen. Leyla fällt in "Alles was zählt" auf, dass sich Chiara seltsam verhält.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tina erfährt, dass in einem ehemaligen Krankenhaus besondere Keramiken des Lüneburger Museums eingelagert sind, aber nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden. Sie plant, sich Zugang zu verschaffen, und erhält dabei Unterstützung von Simon, der dadurch seine Selbsthilfegruppe schwänzen kann. Die beiden werden jedoch prompt festgenommen. Trotzdem gelingt es Tina, eine der Keramiken einzustecken. Jördis, nach dem Seitensprung mit Klaas von schlechtem Gewissen geplagt, möchte Mo nicht verletzen, entscheidet sich aber aufgrund ihres Drangs zur Ehrlichkeit, mit Mo darüber zu sprechen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Wilma ist nicht erfreut darüber, dass Ana eine Schwäche für Philipp zeigt. Als Wilma Vincent kennenlernt und sieht, wie Ana mit ihm lacht, spürt sie, dass zwischen den beiden etwas Besonderes ist. Um dem Glück auf die Sprünge zu helfen, will Wilma aktiv werden. Markus und Philipp haben im geheimen Zimmer in der Saalfeld-Wohnung tatsächlich die Gemälde von Anton Hagen gefunden. Nun stellt sich die Frage, wie sie die Werke verkaufen können. Markus hat eine Idee und schlägt dem Milliardär einen Deal vor. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias ist schockiert, als Betty ihm weiterhin die Schuld am Spendenbetrug gibt. Erst durch Vivien erkennt er die wahren Motive hinter Bettys Aktion. David wünscht sich eine Versöhnung mit Paco, und Sina versucht, die Sache voranzutreiben. Doch die Dinge laufen nicht wie geplant. Stella hat wenig Lust, auf der Weihnachtsfeier von Huber-Bau Zeit mit Cecilia zu verbringen, aber Ronjas Bowle hat überraschende Auswirkungen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nach dem Event bemerkt Leyla, dass Chiara sich seltsam verhält. Als sie von Chiaras Plänen erfährt, ist sie schockiert. Zwischen Hanna und Kilian herrscht eine angespannte Atmosphäre, und sie meiden einander. Unwissend über die Pläne des Schicksals. Miray entwickelt Gefühle für ihr Date und gerät in eine Zwickmühle, als sie die Möglichkeit bekommt, sich doch noch für die Datingshow zu qualifizieren. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz ermutigt Jonas' alten Schwarm Flo dazu, sich mit ihm zu treffen. Flo meldet sich tatsächlich, und Moritz überredet Jonas zu einem Treffen. Yvonne freut sich, als Lukas und Laura Freundschaft schließen. Sie nimmt es Lukas nicht übel, dass er erst im Morgengrauen nach Hause kommt, und lässt ihn ausschlafen. Doch in der Mauerwerk-Küche wartet nicht nur Erik, sondern auch eine Überraschung auf Lukas.