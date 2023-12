In "Sturm der Liebe" kommt es zwischen Alexandra und Christoph zu einem verhängnisvollen Moment. Kilian sieht sich in "Unter uns" mit Hanna als Yogalehrerin konfrontiert. In "GZSZ" flirtet Jessica mit Philip.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Jördis sucht vergeblich nach einer passenden Gelegenheit, um Mo von ihrem Ausrutscher mit Klaas zu erzählen. Gerade als sie denkt, dass der richtige Moment gekommen ist, klopft Klaas an der Tür. Wird Jördis entlarvt, bevor sie die Wahrheit offenlegen kann? Merles Abreise nach Costa Rica steht kurz bevor. Gunter ist traurig und verweigert das Abschiedsessen, um ihnen unnötigen Schmerz zu ersparen. Erst in allerletzter Sekunde horcht er in sich hinein und bittet Merle zu bleiben. Kann er sie überzeugen? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Alexandra nähert sich Christoph an und lädt ihn nach einem gemeinsamen Abend auf ihr Zimmer ein. Doch dann kommt es zu einem schicksalhaften Moment. Ana findet Wilmas Versuch, sie mit Vincent zu verkuppeln, überhaupt nicht witzig und bittet ihre Arbeitgeberin, sich nicht in ihr Privatleben einzumischen. Ana hat sowieso nur Augen für Philipp und freut sich auf den Maskenball. Doch dann verliert sie ihre Eintrittskarte. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Henry entschlossen versucht, sich selbst treu zu bleiben, entscheidet sich Nadine, endlich offen zu ihren Gefühlen zu stehen. Paco fühlt sich ausgerechnet von David auf den Plan gerufen, als dieser von einer Patientin unfair behandelt wird. Können die beiden ihre alten Vorbehalte endlich überwinden? Nach einem Missgeschick auf der Weihnachtsfeier verspricht Stella, Cecilia zu helfen, um deren Job zu retten, doch Benedikt steht ihr im Weg. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus erfährt, dass Jenny ein unerwartet hohes Strafmaß droht. Ein Schuldeingeständnis von Jenny könnte dem entgegenwirken. Kilian kann Hanna nicht aus dem Weg gehen, als sie ihn als Yogalehrerin konfrontiert. Er geht darauf souverän ein, doch die Stunde endet in einem heftigen Streit. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Philip und Kathi sollen als Weihnachtsmann und Elfe im Jeremias Geschenke verteilen. Doch als Kathi sich verletzt, springt Jessica ein. Im Schutz der Kostümierung trauen sich Jessica und Philip zu flirten. Jonas kritisiert Moritz scharf, weil er das Treffen mit Flo arrangiert hat. Im Gespräch mit Luis erkennt Jonas, dass er unfair ist. Moritz ist ein guter Freund. Doch das Verhalten von Flo führt dazu, dass Jonas eine bittere Bilanz zieht.