In "Sturm der Liebe" hat Greta Liebeskummer wegen Noah. Benedikt bekommt in "Unter uns" ein anonymes Weihnachtsgeschenk und bei "GZSZ" bringt ein Feueralarm im Hotel Toni in Not.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Dilay bemerkt, dass Tina eine Raku-Schale aus dem Museumsdepot gestohlen hat, und stellt sie zur Rede. Tina beabsichtigt, sich beim Museumsdirektor zu entschuldigen, um möglichen Strafen zu entgehen. Doch dann zerbricht die Schale. Britta versucht vergeblich, mit Hendrik über seine Schwester zu sprechen. Von Klaas erfährt sie, dass er mit Hendriks Schwester verheiratet war. Da Hendrik trotz wiederholter Bitte nicht über die Vergangenheit mit Britta sprechen kann, sucht Britta Trost bei Carla. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Greta versucht, sich durch Arbeit abzulenken, doch Noahs emotionale Nachricht beschäftigt sie. Schließlich kommt es zu einem abschließenden Gespräch zwischen den beiden. Philipp tauscht kurz vor dem Maskenball das ursprünglich geplante Lysander-Kostüm gegen ein anderes Gewand. Auf dem Ball denkt Ana enttäuscht, dass Philipp nicht erschienen ist, da sie keinen Lysander unter den Gästen entdecken kann. Sie ist kurz davor, den Abend abzuschreiben, als überraschend doch noch Lysander auftaucht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nadine wird enttäuscht klar, dass Henry nicht über seinen Schatten springen und zu seinen Gefühlen stehen kann. Schweren Herzens muss sie Abschied von ihm nehmen. Als David für das Essen an Heiligabend absagt, beschleicht Sina und Bambi der Verdacht, dass David an Weihnachten allein und einsam sein könnte. Benedikt erhält ein anonymes Weihnachtsgeschenk, das mehr zu verbergen scheint, als es auf den ersten Blick erscheint. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kilian wird durch Yannick zum Nachdenken angeregt. Reagiert er so intensiv auf Hanna, weil sie ihm wichtig ist? Justus kann Jennys Entscheidung nicht akzeptieren und versucht, sie von einem riskanten Plan zu überzeugen, als er mit ihr in Kontakt tritt. Chiara und Ava haben unterschiedliche Pläne für Weihnachten. Als Ava ihre eigenen Pläne hintanstellen will, plagt Chiara ein schlechtes Gewissen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Toni zieht sich ins Hotel zurück. Als sie wegen eines Feueralarms ihr Zimmer verlassen muss, fürchtet sie, entdeckt zu werden. Die Situation belastet sie, aber sie versucht, stark zu bleiben. Alicia hat den Eindruck, dass Carlos Jonas nicht aus Berechnung hilft und ihm an Wiedergutmachung gelegen ist. Obwohl Tobias Carlos kritisiert, nimmt Alicia Carlos in Schutz und stößt Tobias vor den Kopf.