Ronja hat in "Unter uns" unter Ringos Chefallüren zu leiden. In "Alles was zählt" steht Simone Justus bei seiner Intrige im Weg und bei "GZSZ" muss Lukas' Treffen mit seiner Mutter ausfallen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias und Vivien haben nicht vor, sich scheiden zu lassen, aber sie fühlen sich verpflichtet, dies zum Wohle des anderen zu tun. Easy und Sina sind damit nicht einverstanden. Ronja leidet unter den Anforderungen von Ringo als Chef. Durch einen glücklichen Zufall bekommt sie die Gelegenheit zur Rache. Wird sie dieser Versuchung widerstehen können? Ute ist zwar glücklich, aber sie wundert sich darüber, dass Benedikt seit Weihnachten besonders aufmerksam und liebevoll ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus möchte Maximilians Kontakte nutzen, um seinen Plan voranzutreiben. Simone stellt sich ihm dabei in den Weg. Chiara verschweigt weiterhin, dass sie ihre Karriere beendet hat. Deniz' Versuch, sie zu motivieren, bringt sie in Erklärungsnot. Kim und Ben zögern, die "Sieben" an Silvester überstürzt zu eröffnen, bis Ben auf eine bekannte Foodbloggerin trifft. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Es berührt Yvonne, wie sehr sich Lukas auf das Treffen mit seiner Mutter freut. Sie ist umso mehr betroffen, als sie erfährt, dass diese noch nicht in der psychischen Verfassung ist, um ihn zu sehen. Während Laura fest entschlossen ist, alles zu tun, um den Auftrag für das Fashion-Event anzunehmen, ist Emily entschlossen, ein Kaufangebot abzulehnen.