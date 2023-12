In "Unter uns" hoffen Tobias und Vivien nach ihrem Kuss auf eine Versöhnung. Ava muss in "Alles was zählt" eine folgenreiche Entscheidung treffen. In "GZSZ" gelingt es Yvonne, Lukas von seinem Kummer abzulenken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nachdem sie sich geküsst haben, hegen Tobias und Vivien die Hoffnung auf eine Versöhnung. Können sie endlich alle Hindernisse aus dem Weg räumen, die ihrer Beziehung im Weg stehen? Theo versucht, sich von seinen ständigen Gedanken an Britta abzulenken. Obwohl er nicht wahrhaben möchte, warum es so schwer ist, fällt ihm das Ablenken nicht leicht. Ronja ist sich bewusst, dass sie Ringos Geld eigentlich nicht behalten kann, aber trotzdem fällt es ihr schwer, es abzugeben. Doch sie ist nicht die Einzige, die zu einer Erkenntnis gelangt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Gemeinsam gelingt es, alles für eine beeindruckende Silvesterparty vorzubereiten. Ein besonderer Gast sorgt dabei für eine Überraschung. Justus kann erfolgreich seine Pläne vor Simone und Richard verbergen, aber neue Herausforderungen erschweren den gewagten Plan. Ava zögert, ihren persönlichen Draht zum Sportdirektor des BDE zu nutzen, um Leylas Chancen bei der Weltmeisterschaft zu verbessern. Doch dann spitzt sich die Situation zu. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jonas versichert der zögernden Maren, dass er mit Unterstützung von Luis und Moritz während ihrer und Michis Abwesenheit zurechtkommen wird. Tatsächlich scheint Jonas zunächst gut mit der Situation umgehen zu können. Yvonne ist berührt, als Lukas sich selbst zur Vernunft ruft, da er weiß, dass seine Mutter krank ist. Umso mehr freut es sie, als sie ihn erfolgreich auf andere Gedanken bringen kann.