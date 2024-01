In "Sturm der Liebe" hilft Christoph Alexandra aus einer brenzligen Situation. Cecilia muss in "Unter uns" erkennen, dass das Hotel sie überfordert. In "GZSZ" verliert Alicia ihre Lieblingstasche in einem Carsharing-Auto.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Simon möchte sofort einspringen, als er von den finanziellen Schwierigkeiten der Kilics erfährt. Trotz seiner Multiplen Sklerose fühlt er sich großartig und lässt seine Krankheit in den Hintergrund treten. In seiner Begeisterung deutet Simon gegenüber Dilay immer offensichtlicher auf ihre Familienplanung hin. Doch Dilay zweifelt durch einen eigenartigen Alptraum daran, ob sie überhaupt noch eine Familie mit ihm haben möchte. Jördis hat Bedenken, im Krankenhaus zu arbeiten, da sie Angst vor der Zusammenarbeit mit Klaas hat. Gegenüber Mo gibt sie vor, zu lange aus dem Job draußen gewesen zu sein. Als Franka sie dennoch zu einem Probetag im Krankenhaus überredet, fühlt sie sich nicht nur vom anspruchsvollen Job überfordert, sondern vor allem von Klaas' Nähe. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph unterstützt Alexandra in einer heiklen Situation, wofür sie ihm sehr dankbar ist. Trotzdem beharrt sie weiterhin auf Distanz, aus Sorge, Christoph zu viel zuzumuten - eine nicht ganz unbegründete Sorge. Eine neue Spur zum Saboteur taucht auf. Alexandra befürchtet, dass sie Christoph von sich wegdrängt. Michael und Nicole kämpfen mit den Anforderungen an ihre Beziehung. Ana versucht herauszufinden, wer der beeindruckende Tänzer im Lysander-Kostüm war. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilia erkennt, dass sie mit dem Hotel langfristig überfordert ist. Ist sie wirklich bereit, das Erbe ihrer Mutter aufzugeben? Um ihre Rivalität zu klären, treten Ringsy und die Hirschbergers in einem Paar-Quiz gegeneinander an und ziehen die Lassners in ihren Wettstreit hinein. Nadine muss sich fragen, ob Henry dieses Mal gekommen ist, um zu bleiben. Ihm ist bewusst, was auf dem Spiel steht, und er nimmt ihr die Angst. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nachdem Isabelle Justus die Hilfe verweigert hat, nimmt Jenny Kontakt zu ihr auf. Wird Isabelle ihre Entscheidung für ihre Freundin überdenken? Als Mirays Vorhaben bekannt wird, stellt sich für sie die Frage, was aus ihr und Lars wird. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Toni spürt den Druck, bei der Arbeit gute Leistungen zu erbringen, und damit steigt auch der Suchtdruck. Sie hat das Gefühl, ohne die Schmerzmittel nicht mehr funktionieren zu können. Alicia stellt mit Erschrecken fest, dass sie ihre geliebte Vleder BAG in einem Carsharing-Auto vergessen hat. Sie glaubt, das gute Stück sei bereits verloren, als ausgerechnet Carlos ihr die Tasche zurückbringt