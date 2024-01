Nicht mehr lange, dann sehen Fans die neuen Folgen von "Das Supertalent". RTL möchte "eine emotionale Reise voller Tränen, Lachen und unvergesslicher Talente" bieten.

RTL startet mit einem prallgefüllten Programm ins neue Jahr. Am 19. Januar geht nicht nur das Dschungelcamp in eine neue Runde, wenige Tage später zeigt der Sender auch die erste Folge der neuen Staffel von "Das Supertalent". Das hat RTL nun in einer Pressemitteilung und auf Instagram bekannt gemacht.

Auf der Social-Media-Plattform verspricht der Sender "eine emotionale Reise voller Tränen, Lachen und unvergesslicher Talente" und erklärt: "'Das Supertalent' öffnet ab dem 27. Januar wieder seinen Show-Vorhang". Wie zu erwarten, wird RTL (auch bei RTL+) das Ganze ab 20:15 Uhr zur Primetime zeigen.

Als Jury werden dann in der 16. Staffel Pop-Titan Dieter Bohlen (69), Choreograf und Model Bruce Darnell (66), "Let's Dance"-Siegerin Anna Ermakova (23) und Ekaterina Leonova (36), einer der Fan-Lieblinge der Tanzshow, mit dabei sein. Zwei weitere aus dem "Let's Dance"-Universum bekannte Gesichter werden durch die Show führen: Moderatorin Victoria Swarovski (30) sowie Entertainer und Streamer Jens "Knossi" Knossalla (37).

Diese Acts machen bei "Das Supertalent" mit

RTL stellt auch bereits vier Acts vor, die zur "bunten Mischung aus Teilnehmenden" gehören, die ab Ende Januar auf der Bühne stehen werden. Maximilian von Lütgendorff aus Wien hat demnach schon in der Schule seine Leidenschaft für das Singen entdeckt, Charlotte Greuel aus Neunkirchen-Seelscheid wird Bewegungen von Pferden nachahmen, Alexander Mack aus Winnenden möchte einen gefährlichen Stunt vorführen und die Tanzgruppe Mystery hat laut ihres Trainers auch "richtig Bock".