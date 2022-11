In der "Lappland"-Episode des "Traumschiffs" suchte man Harald Schmidt in der Rolle des Oskar Schifferle vergeblich. Doch der Entertainer nimmt wieder an den Dreharbeiten der ZDF-Serie teil.

In der "Lappland"-Episode fehlte Harald Schmidt alias Oskar Schifferle noch überraschend. In der Serien-Folge wurde seine Abwesenheit mit gesundheitlichen Gründen erklärt. Doch der Kreuzfahrtdirektor ist bald wieder mit an Bord.