Die Zukunft der Kultshow "Wetten, dass..?" ist weiterhin ungewiss. ZDF-Chef Norbert Himmler ließ nun jedoch aufhorchen.

Nicht erst seit Thomas Gottschalks (73) finaler "Wetten, dass..?"-Ausgabe Ende November fragen sich die zahlreichen treuen Fans der ZDF-Show, wie - beziehungsweise ob - es mit dem Format weitergehen wird. Mit Ausnahme der Tatsache, dass Gottschalk nun endgültig seinen Abschied ankündigte, ist über die mögliche "Wetten, dass..?"-Zukunft nichts bekannt. Doch zumindest einen Funken Hoffnung machte nun ZDF-Chef Norbert Himmler (52) gegenüber der "Bild"-Zeitung.

So war die bislang letzte Ausgabe "ein großer, auch nostalgischer Moment, den wir da erlebt haben. Er hat die Stärke und die Kraft des Formates noch einmal gezeigt." Offenbar auch Sender-intern, denn mit seinem folgenden Satz lässt Himmler durchaus aufhorchen: "Jetzt machen wir eine Denkpause, frei nach dem James-Bond-Titel: 'Sag niemals nie'."

Ein klarer Abschied von dem Erfolgsformat klingt definitiv anders. Zuvor hatte der Sender der Nachrichtenagentur spot on news bereits auf Anfrage mitgeteilt: "Wie es mit dem Format weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit."

Wer könnte es übernehmen?

Zumindest "Bild" will in Erfahrung gebracht haben, dass besagte Denkpause nur bis Sommer 2025 andauern könnte. Als mögliche Nachfolger, die den Generationswandel vorantreiben sollen, kochen in der Gerüchteküche weitestgehend die offensichtlichen Namen auf, sprich bewährte Größen des öffentlich-rechtlichen Sender: Barbara Schöneberger (49), Florian Silbereisen (42) und Giovanni Zarrella (45).

Zu einem weitaus überraschenderen Gerücht bezog derweil Gottschalk selbst vor wenigen Tagen in seinem Podcast "Die Supernasen" Stellung. So sprach ihn Kollege Mike Krüger (72) darauf an, dass er gelesen habe, man hätte die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (34) in den Kreis der potenziellen Nachfolger aufgenommen.

Gottschalk antwortete daraufhin, er habe das Gerücht auch schon gehört und sich umgehend beim ZDF informiert: "Ich habe natürlich gleich nachgefragt, ob dem so ist, weil es mich natürlich interessiert, was aus dieser Sendung wird. Das ZDF führt keinerlei Gespräche - weder mit dem einen, noch mit dem anderen Kaulitz. Auch nicht mit Heidi Klum, die ja sozusagen erziehungsberechtigt ist für die beiden."