Der Starttermin für die 17. Staffel der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" steht fest. Am 4. Januar geht es los. Fans dürfen sich auf acht neue Folgen freuen.

"Bergdoktor"-Fans sollten sich den 4. Januar 2024 rot im Kalender markieren. Die beliebte ZDF-Serie mit Hauptdarsteller Hans Sigl (54) startet in die 17. Staffel, wie der Sender bekannt gibt. Die acht neuen Folgen knüpfen demnach direkt an die Ereignisse der letzten Staffel an, in der alle Weichen auf Veränderung standen.

Was geschah bisher auf dem Gruberhof?

Was bisher geschah: Dr. Martin Gruber (Sigl) hat den Gruberhof verlassen. Sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 51) zeigt sich unversöhnlich und weigert sich, mit ihm zu sprechen. Martin plant, ganz von Ellmau wegzugehen. Er sucht eine Nachfolgerin für seine Praxis und für sich ein Apartment in New York. Dort lebt Franziska (Simone Hanselmann, 43) mit dem gemeinsamen Sohn. Weder Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 72) noch Tochter Lilli (Ronja Forcher, 27) können ihn davon abbringen. Als Gruber in ein Flugzeug in die USA steigen will, erhält er eine Nachricht, die ihn umkehren lässt: Lisbeth ist zusammengebrochen.

Das passiert in der Auftaktfolge "Der Blick nach vorn"

In der Auftaktfolge "Der Blick nach vorn" können Fans aufatmen. Lisbeth ist nach ihrem Zusammenbruch wieder auf die Normalstation verlegt worden und die Brüder Martin und Hans nähern sich langsam wieder einander an. Obwohl Martin nicht mehr auf dem Gruberhof wohnt, will er seinem Bruder bei der Landwirtschaft unter die Arme zu greifen. Sein ursprünglich geplanter Aufenthalt in New York wird bis auf Weiteres verschoben. Und Martin lässt sich sogar auf ein Treffen mit Karin Bachmeier (Hilde Dalik, 45) ein...

Neben dem Hauptcast um "Bergdoktor" Hans Sigl, Mark Keller, Ronja Forcher, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Natalie O'Hara, Rebecca Immanuel und vielen mehr gibt es auch neue Gesichter zu sehen. Frédéric Brossier kommt als David Kästner nach Ellmau. Luis Immanuel Rost kehrt als Jens-Torben Schmidt zurück an den Wilden Kaiser. Als Gaststars sind unter anderem Tom Böttcher, Oona Devi Liebich, Max Woelky und Peter Kremer mit dabei.

Die acht neuen Folgen "Der Bergdoktor" werden ab 4. Januar immer donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.