Im September startet "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" bei Amazon Prime Video. Nun zeigt der Streamingdienst den ersten Teaser-Trailer zu dem Fantasy-Epos.

Mit Spannung erwarten Fans die Veröffentlichung der neuen Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" in mehreren Monaten. Im Rahmen des Super Bowls hat Amazon jetzt einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Auch eine deutsche Fassung des rund einminütigen Clips ist bereits verfügbar.

"Es warten Wunder auf der Welt"

"Hast du dich nie gefragt, was uns noch da draußen erwartet? Es warten Wunder auf der Welt jenseits unserer Pfade", heißt es in dem Trailer zu epischen Landschaftsaufnahmen. Aber auch die Fantasy-Action dürfte nicht zu kurz kommen, wie die Bewegtbilder andeuten. So ist etwa auch ein kurzer Ausschnitt einer Schlacht zu sehen. Die Serie spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen aus den "Der Herr der Ringe"- und "Der Hobbit"-Filmen. "Vor dem König. Vor den Gefährten. Vor dem Ring. Eine neue Legende beginnt", heißt es weiter in dem Teaser.

"'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht' vereint alle wichtigen Geschichten des zweiten Zeitalters in Mittelerde: Das Schmieden der Ringe, den Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron, die epische Geschichte von Númenor und die letzte Allianz von Elben und Menschen", hatten die Showrunner John D. Payne und Patrick McKay im Januar in einer Mitteilung erklärt. "Bisher haben die Zuschauer nur die Geschichte des Einen Rings auf dem Bildschirm gesehen - aber bevor es einen Ring gab, gab es viele... und wir freuen uns, die epische Geschichte von ihnen allen zu erzählen."

In der Serie werden unter anderem Morfydd Clark (32) als Galadriel, Robert Aramayo (29) als Elrond, Sophia Nomvete als Disa und Ismael Cruz Córdova (34) als Arondir zu sehen sein.

Die Serie gilt bereits jetzt als bisher teuerste aller Zeiten. Allein die erste Staffel, die ab dem 2. September weltweit in mehr als 240 Ländern bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird, soll Medienberichten zufolge etwa 650 Millionen neuseeländische Dollar kosten - umgerechnet rund 380 Millionen Euro. Amazon soll bereits mit fünf Staffeln planen.

