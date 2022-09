Thorsten Lannert (Richy Müller, r.) und Sebastian Bootz (Felix Klare) müssen im "Tatort: Der Mörder in mir" einen Fall von Fahrerflucht mit Todesfolge aufklären.

Lannert und Bootz steigen mit "Der Mörder in mir" am Sonntag in die neue "Tatort"-Saison ein. Die Stuttgarter Ermittler müssen einen Unfall mit Fahrerflucht aufklären. Lohnt sich das Einschalten?