Das Dschungelcamp geht am 19. Januar 2024 in die neue Staffel. Neu sind zwei Kurzversionen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Sonntag zur Primetime. Heinz Hoenig und Cora Schumacher sind die ersten bestätigten Kandidaten. Weitere Namen werden heiß gehandelt.

Januar ist Dschungelzeit - auch im kommenden Jahr. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am Freitag, dem 19. Januar 2024, in die 17. Staffel. Das gab der ausstrahlende Sender RTL am Dienstag offiziell bekannt. Los geht es direkt mit einer dreistündigen Live-Show erstmals zur Hauptsendezeit um 20:15 Uhr. Auch am zweiten Tag melden sich Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) live zur Primetime aus dem australischen Dschungel, dann allerdings nur zwei Stunden.

Sonntags stimmt das Dschungelcamp auf NFL ein

Gleich vier Primetime-Sendungen wird es in der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geben. Neben den Übertragungen an den ersten beiden Tagen zeigt RTL das Dschungelcamp auch an beiden Sonntagen zur besten Sendezeit. Allerdings nur kurz, denn ab 20:55 Uhr wechselt der Sender von Australien in die USA. Dann strahlt RTL die Playoffs der National Football League ( NFL) aus. Der K.o.-Modus in der Football-Liga startet schon eine Woche vor dem Dschungelcamp, am 13. Januar 2024.

Neben den vier Primetime-Ausgaben startet wie gehabt jeden Tag um 22:15 Uhr die Live-Übertragung von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Dschungelcamp 2024: Diese Stars sind dabei

Zwei prominente Teilnehmer des Dschungelcamps hat RTL bereits bestätigt. Als erster Kandidat wurde Heinz Hoenig (72) bekannt gegeben. Mit dem Schauspieler aus TV-Mehrteilern wie "Der Schattenmann" oder "Der König von St. Pauli" zieht ein durchaus großer Name ins Camp. "Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht", erklärte Hoenig selbst." Warum er mitmacht? "Das ist eine Herausforderung, darauf bin ich scharf. Und deswegen gehe ich auch dahin. Punkt."

Als zweite Kandidatin steht Cora Schumacher (46) fest. Die Rennfahrerin und Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (48) befindet sich "auf der Reise zu mir selbst". Sie freue sich "einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen". Sie hoffe, "dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet".

Weitere Namen, die kursieren, sind Fußballersohn Nico Legat (25), "GZSZ"-Schauspieler Felix von Jascheroff (41) und die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Anya Elsner (19).