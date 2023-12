Traditionell ist bei den "Tatort"-Ausstrahlungsterminen an Weihnachten und Silvester alles anders. Das ist der Fahrplan für die Feiertagsphase.

Es ist wieder so weit, die Feiertage stehen vor der Tür - und damit auch die traditionell geänderten Ausstrahlungstermine für den Sonntagskrimi. Die nächsten beiden "Tatorte" laufen an einem Dienstag und Montag. Das ist der konkrete Fahrplan für den "Tatort"-Sendeplatz - 20:15 Uhr, das Erste - an Weihnachten und Silvester.

Sonntag, 24. Dezember , Heiligabend - kein Krimi!

In dem weihnachtlichen Spielfilm "Wenn das fünfte Lichtlein brennt" (2021) hängen viele Menschen - gespielt von Henning Baum, Lisa Bitter, Meike Droste, Max von Pufendorf, Elena Uhlig, Daniel Donskoy und mehr - auf einem Flughafen fest. In Familiensuiten, Notunterkünften und Bettenlagern wird es weniger besinnlich, dafür emotional bis dramatisch.

Dienstag, 26. Dezember , Zweiter Weihnachtsfeiertag - "Tatort"-Tag!

Im neuen "Tatort: Kontrollverlust" müssen die beiden Kommissare Anna Janneke ( Margarita Broich) und Paul Brix ( Wolfram Koch) den Mord an der jungen Cara Mauersberger (Viktoria Schreiber) aufklären, die erst vor ein paar Monaten aus der sächsischen Kleinstadt Döbeln nach Frankfurt am Main gezogen war.

Sonntag, 31. Dezember , Silvester - kein Krimi!

In "Die große Silvester Show" mit Hans Sigl und Francine Jordi bekommt das TV-Publikum Party-Hits, Pop-Songs, Schlager-Evergreens, stimmungsvolle Balladen und Rock-Klassiker serviert. Als Gäste für den langen Showabend (bis 0:20 Uhr) sind angekündigt: Christina Stürmer, DJ Ötzi, Right Said Fred, OMD, Vaya Con Dios, Stefanie Heinzmann, Claudia Jung, Mike Singer, Heinz Rudolf Kunze, Melissa Naschenweng, Sarah Engels, Loona, Hermes House Band, The Baseballs, The Kolors, Marti Fischer, Paveier, Paul Morocco & Olé, Mark Keller und Mirja Boes.

Um Mitternacht wird live nach Berlin ans Brandenburger Tor zum großen Silvesterfeuerwerk geschaltet.

Montag, 1. Januar 2024, Neujahr - "Tatort"-Tag!

Mit dem neuen "Tatort: Was bleibt" gibt Schauspielerin Franziska Weisz als Kommissarin Julia Grosz ihre Abschiedsvorstellung in den Falke-Krimis aus Norddeutschland. Kommissar Thorsten Falke ( Wotan Wilke Möhring), der in diesem Fall tief in seine eigene Vergangenheit eintauchen muss, bleibt den Zuschauerinnen und Zuschauern erhalten.

"Tatort" wieder sonntags

Danach geht es mit dem "Tatort" wieder ganz regulär weiter. Diese Krimis stehen als nächstes auf dem Sonntagabendprogramm:

7. Januar: "Tatort: Avatar", Ludwigshafen

14. Januar: "Tatort: Pyramide", Köln

21. Januar: "Tatort: Zerrissen", Stuttgart

28. Januar: "Tatort: Der Fluch des Geldes", Saarland

4. Februar: "Tatort: Das Wunderkind", München