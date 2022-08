Die Vergabe des Deutschen Fernsehpreises wird in diesem Jahr auf zwei Abende aufgeteilt. Das ist der Grund für das neue Konzept.

Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Abenden verliehen. Das hat das ZDF in einer Mitteilung bekannt gegeben. Am 13. September präsentiert Jana Pareigis (41) um 0:45 Uhr "Die Nacht der Kreativen - Der Deutsche Fernsehpreis 2022". Am 14. September folgen um 20:15 Uhr "Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022", moderiert von Barbara Schöneberger (48).

In der "Nacht der Kreativen" würdigen Fernsehgrößen die Arbeit von Fachfrauen und -männern, die in insgesamt elf Kategorien ausgezeichnet werden. Bei den "TV-Highlights des Jahres" sollen dann am Folgetag während einer Gala nicht nur Preise in 19 Kategorien vergeben werden - unter anderem auch musikalische Einlagen und Überraschungen warten demnach auf die Zuschauerinnen und Zuschauer.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler (51) erklärt das neue Konzept wie folgt: "Die Leistung der Kreativen, die herausragendes Fernsehen erst möglich machen, verdient höchste Beachtung. Mit einem neu und zeitgemäß konzipierten Deutschen Fernsehpreis wollen wir die großen Momente des Fernsehjahres und die Leistungen der Fernsehschaffenden an zwei Abenden besonders würdigen."

Deutscher Fernsehpreis wird seit 1999 vergeben

Wer für den Deutschen Fernsehpreis 2022 nominiert ist und wer diesen gewinnt, entscheidet eine unabhängige Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer (72). Verliehen wird der Preis, der herausragende Leistungen für das Fernsehen würdigt, seit 1999. Gestiftet wird er von ZDF, SAT.1, ARD, Deutscher Telekom und RTL. Federführend wirkt in diesem Jahr das ZDF.