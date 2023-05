Die Startreihenfolge für das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests in Liverpool steht fest: Lord of the Lost singen für Deutschland auf Startplatz 21.

Die Startreihenfolge für das große Finale des Eurovision Song Contests am Samstag in Liverpool steht fest: Für Deutschland springt dabei einer der hinteren Plätze heraus. Wie die Veranstalter am Freitag bekannt gegeben haben, werden Lord of the Lost als 21. Act auf der Bühne stehen. Insgesamt treten 26 Länder an.

Der hintere Rang könnte der Hamburger Band, die ihren Song "Blood & Glitter" zum Besten gibt, aber womöglich in die Karten spielen. Denn häufig bleiben dem TV-Publikum die späteren Auftritte besser im Gedächtnis. Zur Erinnerung: ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut (31) trat 2010 beim ESC in Oslo als 22. Künstlerin auf. Malik Harris (25) hingegen erhielt 2022 mit seinem 13. Startplatz einen Rang im Mittelfeld und ging als Letzter aus dem Wettbewerb.

Der erste und der letzte Act im großen ESC-Finale

Den wohl undankbarsten ersten Startplatz hat das Duo Teya & Salena erhalten, das für Österreich den Song "Who the Hell is Edgar?" singt - direkt nach dem allgemeinen Intro des internationalen Musikwettbewerbs. Als Letztes wird Mae Muller (25) ihr Lied "I Wrote a Song" für Großbritannien performen.

Insgesamt werden Lord of the Lost zwar nur geringe Chancen auf den Sieg eingeräumt, genauer gesagt unter einem Prozent. Buchmacher halten jedoch eine Wettbewerbsplatzierung im Mittelfeld für realistisch. ESC-Legende Peter Urban (75) verriet unlängst der Zeitschrift "Gala", dass er Deutschland auf dem achten Platz sehe.