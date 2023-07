Nicht nur Neu-Mama Ella Endlich kehrt nach ihrer Babypause wieder in "Die Giovanni Zarrella Show" zurück. Auch Kerstin Ott und Anna-Carina Woitschack stehen auf der Bühne.

Die Gästeliste für "Die Giovanni Zarrella Show" am 22. Juli steht. Das ZDF hat jetzt die finalen Stargäste verkündet. Demnach kehrt Ella Endlich (39) nach ihrer Babypause zurück auf die Bühne. Die Sängerin wurde erst im Juni zum ersten Mal Mutter. "Überglücklich einen wundervollen Sohn geboren zu haben", veröffentlichte die 39-Jährige damals die Babynews auf ihrem Instagram-Profil.

Auch Kerstin Ott (41) und Anna-Carina Woitschack (30) geben nach einer längeren TV-Auszeit ihr Comeback. Ott hatte Anfang des Jahres eine Pause genommen, um mehr Zeit mit ihrer Ehefrau und den Kindern zu verbringen. Woitschack hatte "aufgrund eines neuen Projektes" angekündigt, "einige Zeit offline" zu sein.

Italien-Feeling mit Giovanni Zarrella

Für italienisches Flair sorgt neben Gastgeber Giovanni Zarrella (45) auch die Popgruppe Ricchi e Poveri. Mit dem Song "Sara perche ti amo" aus dem Jahr 1981 gelang ihnen ein echter Ohrwurm, der derzeit einen Höhenflug als Hymne in Fußballstadien und als Clip auf Social Media erlebt.

Weitere Gäste für die laut Sender "bislang größte Schlagerparty" wurden bereits zuvor bekannt gegeben. Darunter Maite Kelly (43), Ben Zucker (39), Michelle (51), Nino de Angelo (59), Claudia Jung (59), Nik P. (61) und Mickie Krause (52). Auch Anna-Maria Zimmermann (34), Bernhard Brink (71), Oli P. (44), Heinz Rudolf Kunze (66) und Michael Holm (79) werden ihre größten Hits zum Besten geben.

Internationaler Glanz mit Simply Red und Michael Bolton

Für internationalen Glanz sorgen neben der bereits angekündigten britischen Band Simply Red auch US-Popstar Michael Bolton (70). Der zweifache Grammy-Gewinner meldet sich nach 14 Jahren mit neuer Musik zurück. Er wird nicht nur seine neue Single "Beautiful World" zum Besten geben, sondern auch mit Gastgeber Giovanni Zarrella (45) seinen Welterfolg "How Am I Supposed To Live Without You" auf der Bühne performen.