"Die Helene Fischer Show" feiert nach drei Jahren Pause ihr Comeback - und das wird bunt und akrobatisch, wie die ersten Fotos von der Aufzeichnung zeigen.

Die "Helene Fischer Show" feiert nach einer dreijährigen Pause ihr Comeback im ZDF-Weihnachtsprogramm. Die Sendung wurde bereits Anfang Dezember in der Messehalle in Düsseldorf aufgezeichnet. Gastgeberin Helene Fischer (39) performt gemeinsam mit nationalen und internationalen Gästen. Erste Bilder zeigen, was die Zuschauerinnen und Zuschauer bei dem bunten Treiben erwartet.

Es wird Pink!

Highlights der 180-minütigen Sendung mit unzähligen Outfit- und Bühnenbildwechsel sind die Duette von Helene Fischer mit Beatrice Egli (35), Peter Maffay (74), Ben Zucker (40) und Nena (63). Ein weiterer farbenfroher und musikalischer Höhepunkt dürfte das Duett mit Schauspieler und Musiker Tom Beck (45) sein - die beiden sind als pinke Barbie und Ken mit blonder Perücke in der Show zu sehen. Gemeinsam performen sie ein Medley aus Songs wie "Jeden Morgen wird die Sonne neu geboren", "Fehlerfrei", "Phänomen", "Mit keinem andern", "Nur mit dir", "Feuer am Horizont", "Achterbahn" und "Herzbeben".

Die Neuauflage von "Atemlos durch die Nacht" wird von Helene Fischer und Shirin David (28) ebenfalls wieder gemeinsam vorgetragen. Die beiden tragen dabei auch die gleichen Outfits - rote und blaue Glitzer-Bodys mit Schulterpolstern und Handschuhen - wie bei ihrem Premieren-Auftritt in der letzten Ausgabe von "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk (73).

Akrobatik-Helene zeigt ihr Können

Ebenfalls nicht fehlen werden Helene Fischers berühmte Akrobatik-Einlagen. Dieses Mal tritt sie zusammen mit Zurcaroh & The Freaks auf. Ein Foto zeigt die Künstlerin, wie sie von einem Akrobaten an beiden Händen in der Luft gehalten wird.

Weitere nationale und internationale Promi-Gäste in der Weihnachtsshow sind ESC-Gewinnerin Loreen (40), die mit Fischer im Duett ihren Hit "Tattoo" präsentieren wird. Zudem sorgen Comedienne Tahnee (31) und das Ensemble vom Musical "Moulin Rouge" für Unterhaltung. Und Twenty4Tim (23) wird als Dragqueen auftreten.

Ausgestrahlt wird die "Helene Fischer Show" - wie vor der Corona-Pause gewohnt - am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember, um 20:15 Uhr im ZDF.