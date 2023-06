2024 gibt es Nachschub für das Vorabend-Programm aus dem idyllischen Alpenvorland: Der Sender Sat.1 hat eine neue Vorabendserie namens "Die Landarztpraxis" mit Caroline Frier angekündigt.

Das Vorabendprogramm darf sich auf neue Unterhaltung aus der Idylle des bayerischen Voralpenlandes freuen: Wie der Sender Sat.1 bekannt gegeben hat, dreht der Münchner Sender aktuell die neue Vorabend-Serie "Die Landarztpraxis" am und um den Schliersee. Die 60 Folgen sollen ab 2024 im Programm ausgestrahlt werden.

"Die Landarztpraxis": Darum geht es in der neuen Serie

Die Hauptrolle der neuen TV-Serie übernimmt Schauspielerin Caroline Frier (40) als alleinerziehende Landärztin Dr. Sarah König. Zusammen mit ihrer Teenager-Tochter Leo König, deren Rolle "Bibi & Tina"-Darstellerin Katharina Hirschberg (21) übernimmt, kommt sie für ihren neuen Job von Berlin in das beschauliche Dorf Wiesenkirchen am Schliersee. Dort gewinnt Dr. König rasch das Vertrauen der Wiesenkirchner - sie behandelt Einheimische, Urlaubsgäste und ab und an auch eine Kuh.

In den Alpen warten aber nicht nur neue berufliche Aufgaben auf die Landärztin, sondern auch die Liebe. Gleich zwei Männer verdrehen ihr den Kopf: Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß (gespielt von Oliver Franck, 48) und Bergretter Max Raichinger (gespielt von Alexander Koll, 43). Zudem trägt sie ein Geheimnis mit sich herum, das sie bald nicht mehr für sich behalten kann.

"Die Landärztin" läuft ab 2024 im Vorabend-Programm von Sat.1 und wird zudem über den Streamingdienst Joyn abrufbar sein.