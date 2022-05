Im Februar zeigte Sky die Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" - offenbar mit Erfolg. Nun bestätigte die Familie, dass es eine zweite Staffel geben werde.

Die Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" geht in die zweite Runde. Wie der offizielle Instagram-Account der Sky-Serie am Donnerstag bekannt gab, wird es eine zweite Staffel geben, die 2023 auf Sky ausgestrahlt wird.

Die guten Nachrichten posteten "Diese Ochsenknechts" auf Instagram mit einem Video. Dieses zeigt mehrere Direct Messages, in denen Fans fragen, ob es weitere Folgen gibt. Die Antwort: "Ihr habt es so gewollt. 2023 kommt die zweite Staffel".

In den Storys bestätigen Natascha (57), Wilson Gonzalez (32) sowie Cheyenne (21) und ihr Freund Nino die Nachricht auch noch mal mehr oder weniger persönlich. Nino verrät von seinem Bauernhof in der Steiermark auch noch, dass sie sich schon in den Vorbereitungen für die zweite Staffel befinden. Die Dreharbeiten beginnen demnach noch dieses Jahr.

Das geschah in Staffel eins

In der ersten Staffel, die seit Februar bei Sky und Sky Ticket zu sehen ist, geben Jimi Blue (30), Wilson Gonzalez, Cheyenne und Natascha Ochsenknecht in sechs Folgen "intime" Einblicke in ihr Leben. Unter anderem ging es um die Trennung von Jimi Blue und seiner damals noch schwangeren Freundin Yeliz Koc (28), um die Besuche von Natascha Ochsenknecht beim Beauty-Doc oder um Cheyenne, die der Liebe wegen von der Stadt auf einen Bauernhof gezogen ist.