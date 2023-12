Zum Jahresstart stehen einige TV-Jubiläen an. Ein Sender und mehrere Shows feiern 2024 einen runden Geburtstag. Gefeiert wird unter anderem mit Spezialsendungen.

Im kommenden Jahr steht so manches TV-Jubiläum an. Gleich zu Jahresbeginn gibt es einiges zu feiern: RTL wird 40, das Dschungelcamp feiert 20-jährigen Geburtstag, "Brisant" im MDR wird 30 Jahre alt. Was steht alles an und was ist geplant?

RTL feiert 40. Geburtstag

Bei RTL gibt es im Januar einiges zu feiern: Am 2. Januar 1984 ging der Kölner Sender erstmals auf Sendung und feiert nun seinen 40. Geburtstag. Laut einer Pressemitteilung unter anderem mit einer großen Jubiläums-Quizshow am 6. Januar 2024 um 20:15 Uhr, moderiert von Sonja Zietlow (55) und mit zahlreichen hochkarätigen Gästen wie Günther Jauch (67), Frauke Ludowig (59) oder Oliver Geissen (54).

30 Jahre "RTL-Nachtjournal"

Zehn Jahre nach seinem offiziellen Start strahlte der Sender im Januar 1994 erstmals das "RTL-Nachtjournal" aus. Im Januar steht der 30. Geburtstag der beliebten spätabendlichen Nachrichtensendung an. In der Nacht zum 3. Januar blickt die Redaktion der Sendung auf die vergangenen drei Jahrzehnte zurück und begrüßt den langjährigen Nachrichtensprecher und Redaktionsleiter Heiner Bremer (82), der bis 2004 durch die Sendung führte, im Studio.

Dschungelcamp wird 20: Gibt es ein Spin-off?

Und damit nicht genug: Auch das Dschungelcamp feiert ein Jubiläum. Am 9. Januar 2004 strahlte RTL die Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zum ersten Mal aus und feiert jetzt 20-jähriges Jubiläum. Ab 19. Januar 2024 zeigt der Sender die 17. Staffel der TV-Show. Bereits bekannt ist, dass Schauspieler Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (46) in den australischen Dschungel ziehen. Dabei soll es laut einem Bericht von "DWDL.de" aber nicht bleiben: Offenbar plant RTL zum 20-jährigen Jubiläum eine Art Allstars-Staffel, in der Kandidatinnen und Kandidaten der vergangenen Staffeln nochmal gegeneinander antreten. RTL hat dies noch nicht bestätigt.

"Brisant" wird 30

Und noch ein 30. Geburtstag steht im Januar an - beim MDR. Das ARD-Magazin "Brisant" feiert am 3. Januar sein Jubiläum, laut Pressemitteilung mit einer "ganz besonderen Ausgabe" um 17:15 Uhr. Am 19. Januar um 22 Uhr sind die Moderatorinnen Kamilla Senjo (49) und Marwa Eldessouky (40) zudem in der MDR-Talkshow "Riverboat" zu Gast.