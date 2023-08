Auch in Staffel zwei geht es bei der Sky-Serie "Drift - Partners in Crime" heftig zur Sache. Ken Duken und Fabian Busch verschlägt es tief in die kriminelle Unterwelt Münchens. Das können die neuen Episoden.

Anfang des Jahres begeisterte die deutsche Cop-Serie "Drift - Partners in Crime" mit Ken Duken (44), Mona Pirzad (39) und Fabian Busch (47) in den Hauptrollen auf Sky. Nun kehrt die rasante Actionserie mit der zweiten Staffel zurück. Die führt das ungleiche Brüderduo Ali (Duken) und Leo Zeller (Busch) tiefer hinein in die kriminelle Unterwelt Münchens. Die fünf neuen Episoden aus Staffel zwei starten am 1. September auf Sky und dessen Streamingdienst Wow. Der rund anderthalbminütige, actiongeladene offizielle Trailer liefert einen Vorgeschmack.

Von der Münchner Unterwelt bis zur Mafia: Darum geht es

Ali Zellers Freundin, die Rechtsanwältin Maryam Soltani (Pirzad), wurde zuletzt brutal in ihrem Büro überfallen und bedroht. Doch die taffe Anwältin lässt sich nicht einschüchtern, und kehrt schwer traumatisiert an ihren Arbeitsplatz zurück. Polizist Leo Zeller hat sich in der Zwischenzeit ganz nach München versetzen lassen, und ist somit auch offiziell zum Partner von Bruder Ali geworden.

Bei ihren Ermittlungen zum fatalen Brückeneinsturz aus Staffel 1 überschreiten die beiden so unterschiedlichen Cops Grenzen. In der Folge müssen sie alles dafür tun, ihre Spuren zu verwischen. Die undurchsichtige Edda Münch (Nadeshda Brennicke, 50) kommt ihnen dabei allerdings in die Quere. Die Suche nach Münchs verschollenem Sohn führt Ali und Leo auf die Spur des Drogenbosses Rainer Lanski (Daniel Zillmann, 42). Als auch noch ein mysteriöser, internationaler Profikiller (Stephan Luca, 49) auf der Bildfläche aufkreuzt, erscheint die Lage für Ali, Leo und Anwältin Maryam immer aussichtsloser.

Die Beteiligten vor und hinter den Kulissen

Die Hauptrollen der ungleichen Brüder Ali und Leo spielen in "Drift - Partners in Crime" der aus dem Kinofilm "Traumfabrik" (2019) sowie "Berlin Falling" (2017) bekannte Ken Duken und Fabian Busch ("Tatort"). Darstellerin Mona Pirzad ist indes aus Fatih Akins (50) Gangsterfilm "Rheingold" bekannt, in dem sie eine tragende Rolle spielt. Außerdem mit von der Partie sind erneut Nikola Kastner ("Nightlife"), Liam Mockridge ("Der Klügere zieht aus") und Valentina Sauca ("German Crime Story").

Neu zur zweiten "Drift"-Staffel stoßen Nadeshda Brennicke ("Tattoo", "Banklady"), Daniel Zillmann ("Luden") und Stephan Luca ("Zorn"). Hinter den Kulissen zeichnet Regisseur Ngo The Chau ("Tatort", "Die Hexenprinzessin") verantwortlich, der alle fünf Episoden aus Staffel zwei inszeniert hat.

"Drift - Partners in Crime" läuft in Staffel zwei zu Höchstform auf

"Drift - Partners in Crime" legt in Staffel zwei nochmal eine Schippe drauf. Die deutsche Action- und Polizei-Serie begeistert mit einer atemlosen Handlung, die immer wieder von urkomischen Szenen unterbrochen wird. Während die Polizisten-Brüder Ali und Leo in Staffel eins noch bis nach Griechenland reisten, um eine großangelegte Verschwörung aufzudecken, tauchen sie dieses Mal tief hinab in die Münchner Unterwelt.

Die wird bevölkert vom so schillernden wie hochgefährlichen Drogenboss Rainer Lanski, einer Art Münchner Mini-Paten. Wohl keiner der Beteiligten hatte hingegen die leidenschaftliche Mutter Edda Münch auf dem Zettel, die alles daransetzt, das Verschwinden ihres Sohnes aufzuklären, und zu diesem Zweck zu höchst unkonventionellen Mitteln greift.

Doch das Herz und die Seele von "Drift - Partners in Crime" bilden auch weiterhin die Hauptfiguren Ali und Leo Zeller. Muskelberg Ali, erneut fulminant verkörpert vom athletischen Darsteller Ken Duken, lässt in Staffel zwei immer wieder die Fäuste sprechen, während sein kopf- und kombinationsstarker Bruder Leo die vermeintlich todsicheren Pläne und Lösungen ausheckt. Die Streitereien von Ali und Leo sorgen auch in den neuen "Drift"-Episoden für etliche komödiantische Höhepunkte, die Zuschauern kurze Atempausen von der rasanten Action bieten.