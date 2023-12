Die Modeschöpferin Sarah Kern steht angeblich als Teilnehmerin der Dschungelcamp-Staffel im kommenden Jahr fest. Vom Sender offiziell bestätigt sind bislang allerdings nur Heinz Hoenig und Cora Schumacher.

Am Freitag, dem 19. Januar 2024, geht es endlich los: Die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet in eine neue Runde. Bislang bestätigte der Sender lediglich zwei Kandidaten: Schauspieler Heinz Hoenig (72) sowie Model und Rennfahrerin Cora Schumacher (46). Einige andere Namen werden in den Medien bereits heiß gehandelt. Jetzt will der Kölner "Express" erfahren haben, dass ein weiterer Promi bereits feststehen soll: die deutsch-dänische Designerin Sarah Kern (55).

Dem Bericht zufolge soll die in Köln geborene Kern bereits seit längerem auf der Wunschliste der Dschungelcamp-Macher gestanden haben, nun werde dieser Wunsch erfüllt, heißt es. Im Reality-TV-Universum ist Kern nicht gänzlich unbekannt: Im August 2017 nahm sie bereits an der fünften Staffel der Sat.1-Show "Promi Big Brother" teil und belegte damals den achten Platz.

Kern startete ihre Karriere selbst als Model und lief bereits als 16-Jährige über die Laufstege von Mailand und Paris. Dort lernte sie auch den Modemacher Otto Kern (1950-2017) kennen, mit dem sie von 1995 bis 1999 verheiratet war. Aus dieser Ehe stammt ihr gemeinsamer Sohn Olivier. Von ihrem zweiten Ehemann Goran Munizaba, von dem sie sich im Jahr 2010 nach rund drei Jahren Ehe scheiden ließ, hat Kern außerdem ihren Sohn Romeo.

Auch diese Namen sollen beim Dschungelcamp 2024 mit dabei sein

Neben Kern kursieren bereits seit Wochen auch weitere Namen, die als Kandidaten feststehen sollen. So wurde unter anderem auch schon der Fußballersohn Nico Legat (25), der "GZSZ"-Darsteller Felix von Jascheroff (41) oder die ehemalige "GNTM"-Kandidatin Anya Elsner (19) kolportiert. Der Sender RTL äußert sich traditionell nicht zu den Spekulationen um mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Oftmals wurden die letzten Namen der Dschungelcamp-Kandidaten erst kurz vor dem Start der Show bekannt gegeben.

Erst am heutigen 19. Dezember machte RTL öffentlich, dass das Dschungelcamp 2024 vom 19. Januar bis zum 4. Februar seine Pforten öffnen wird. Das große Wiedersehen nach der Krönung des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin wird demnach am 5. Februar ausgestrahlt. Moderiert wird die insgesamt bereits 17. Staffel erneut von Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40), natürlich ist auch Bob McCarron (73) alias "Dr. Bob" wieder mit an Bord.