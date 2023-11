Seit dem Sommer sind in Deutschland die Folgen der zweiten Staffel von "The Bear" zu sehen. Im kommenden Jahr geht die Hit-Serie bei Disney+ dann in die dritte Runde.

Die erste Staffel von "The Bear: King of the Kitchen" war 2022 ein echter Überraschungserfolg. In Deutschland startete dann bei Disney+ im August 2023 auch die zweite Staffel. Und 2024 bekommen Fans des Restaurant-Dramas erneut Nachschub, wie jetzt bekannt wird. Der US-Sender FX und der Streamingdienst haben mitgeteilt, dass die Serie in eine weitere Staffel geht.

"The Bear" kann bei den Emmys abräumen

Nick Grad, Präsident von FX Entertainment, bezeichnet den Serien-Hit in einer Pressemitteilung gar als "kulturelles Phänomen". Bei der auf Anfang 2024 verschobenen Emmy-Verleihung, einem der wichtigsten Preise der US-Unterhaltungsbranche, ist "The Bear" für insgesamt 13 Preise nominiert - darunter als beste Comedy-Serie und für die beste Regie. Unter den nominierten Schauspielerinnen und Schauspielern befinden sich unter anderem auch Jeremy Allen White (32) als bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie, Ayo Edebiri (28) als beste Nebendarstellerin und Ebon Moss-Bachrach (46) als bester Nebendarsteller.

Carmen "Carmy" Berzatto (White) stellt sich in "The Bear" dem Wahnsinn einer Restaurantküche und muss sich dazu noch mit Familiendramen herumschlagen. In der aktuellen, zweiten Staffel geht es um "Carmy", "Richie" (Moss-Bachrach) und Sydney (Edebiri), die einen Sandwich-Shop in ein Spitzenrestaurant umgestalten möchten.

In den Folgen sind neben der Stammbesetzung zudem zahlreiche Stars zu sehen, darunter Jamie Lee Curtis (64), Bob Odenkirk (61), Sarah Paulson (48), Olivia Colman (49) und Will Poulter (30). Wer dann in der dritten Staffel zusätzlich dabei sein könnte, ist derzeit nicht bekannt. Auch Details zur Story oder dem genauen Erscheinungstermin gibt es bisher noch nicht. In Deutschland sind die ersten beiden Staffeln derzeit auf Disney+ abrufbar.