Esther Sedlaczek führt künftig durch die Wissens- und Spielshow "Frag doch mal die Maus". Für deren ehemaligen Moderator Eckart von Hirschhausen gibt es ebenfalls einen neuen Job.

Die Wissens- und Spielshow "Frag doch mal die Maus" bekommt eine neue Gastgeberin: Moderatorin Esther Sedlaczek (37) wird künftig durch die Sendung führen, wie der Sender am Donnerstag bekannt gab. Ihre erste Show läuft am Samstag, 20. Mai, um 20:15 Uhr im Ersten.

"Gastgeberin einer großen Samstagabendshow im Ersten zu sein, ist ja schon wunderbar. Aber was gibt es Schöneres, als an der Seite der Maus zu moderieren?", schwärmt Sportjournalistin Sedlaczek von ihrem neuen Job. Sendung mit der Maus" itemprop="name" />Die Maus begleite sie, seit sie denken könne. "Und in den kleinen blauen Elefanten bin ich sogar ein bisschen verliebt", gibt sie zu und verspricht: "Zusammen mit dem Maus-Experten-Team machen wir uns auf die Suche nach den faszinierenden Antworten auf viele verrückte Kinderfragen." Alles in allem freue sie sich sehr auf diese "tolle neue Aufgabe".

Als Gäste ihrer Auftaktshow haben sich Mark Forster, Nico Santos, Carolin Kebekus, Horst Lichter und Michael Kessler angemeldet.

Eckart von Hirschhausen moderiert "Was kann der Mensch?"

"Frag doch mal die Maus" gibt es seit 2006. Bis Ende 2009 führte Jörg Pilawa (57) durch die Sendung. Seit 2010 heißt der Moderator Eckart von Hirschhausen (55). Und auch er bekommt eine neue Aufgabe. Am 6. Mai präsentiert er erstmals die Sendung "Was kann der Mensch?". Dazu verrät er: "In der Tradition von 'Hirschhausens Quiz des Menschen' darf sich das Publikum in meiner neuen Show 'Was kann der Mensch?' auf außergewöhnliche Talente, medizinisches Wissen und beste Unterhaltung freuen."

In der Auftaktsendung werden unter anderem Dietmar Bär, Bjarne Mädel, Janin Ullmann und Simone Thomalla mit von der Partie sein.

Zu seinem Abschied von der Maus sagt Eckart von Hirschhausen: "Über zwölf Jahre lang durfte ich mit viel Spaß und Herzblut 'Frag doch mal die Maus' moderieren. Ich freue mich, diese tolle Sendung bei Esther Sedlaczek jetzt in den besten Händen zu wissen."