Johnny Depp in der "Savage X Fenty Show Vol. 4" von Rihanna

© Kevin Mazur/Getty Images for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 4 presented by Prime Video

Waldkulisse, intensiver Blick in die Kamera, zurückhaltende Loungewear - so präsentierte sich Johnny Depp als erster männlicher Stargast in Rihannas Fashion-Show. Im Vorfeld waren nicht alle davon begeistert.