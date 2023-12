Im Januar startet wieder das Dschungelcamp und auch "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff wird dabei sein. Er möchte für seine Daily-Familie um die Krone kämpfen.

Wenn am 19. Januar wieder der TV-Dschungel ruft, ist auch Felix von Jascheroff (41) dabei. Der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star ist offenbar schon voller Vorfreude und kündigt an, dass er sich in der neuen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel die Dschungelkrone für seine Familie von der RTL-Daily sichern möchte.

"Ja, meine Freunde und Mitfühlenden, es ist soweit, der Dschungel ruft nach mir", schreibt der Schauspieler bei Instagram. "Ich bin bereit und stelle mich den Prüfungen." Seine Fans bittet er darum, ihn auf seiner Reise zu begleiten und ihm den Rücken zu stärken, "schließlich wollen wir die Krone in unsere 'GZSZ'-Familie holen".

Entsprechend bekommt der Schauspieler auch direkt Unterstützung. "Wir rocken das zusammen", "Daumen sind gedrückt" und "Meine Stimme hast Du jetzt schon", heißt es etwa in den Kommentaren.

Diese Stars ziehen ebenfalls ins Dschungelcamp

RTL hat am 29. Dezember den gesamten Cast für die neue Dschungelcamp-Staffel enthüllt. Neben Felix von Jascheroff werden auch der Schauspieler Heinz Hoenig (72), Model Cora Schumacher (47), No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47), Influencer Twenty4Tim (23), Designerin Sarah Kern (55) und Fußballstar David Odonkor (39) mitmischen. Ex-"GNTM"-Model Anya Elsner (20), "Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar (27) und Reality-TV-Teilnehmer Mike Heiter (31) machen neben "Temptation Island"-Kandidatin Kim Virginia (28) und "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Fabio Knez (30) die Liste komplett.

Auch weitere Promis haben sich bereits zum Cast geäußert. Eine entsprechende Instagram-Ankündigung kommentierte Moderatorin Ruth Moschner (47) beispielsweise mit einem "Lieben wir". Der Sänger Prince Damien (33), der 2020 selbst Dschungelkönig war, schreibt von einem "Mega-Cast". Entertainer und Streamer Jens "Knossi" Knossalla (37) kann da nur mit "krasser Cast" zustimmen und Teilnehmer Mike Heiter ist schon im "Dschungelfieber". Filip Pavlovic (29), der Dschungelkönig 2022, richtet unterdessen ein freudiges "Let's go" an Odonkor und Heiter.

RTL - auch bei RTL+ - startet am 19. Januar um 20:15 Uhr in die neue Staffel des Dschungelcamps. Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) werden wieder moderieren - und auch Dr. Bob (73) darf natürlich nicht fehlen.