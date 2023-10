Der "Schlagerbooom" von Florian Silbereisen wird wieder stargespickt. Der Moderator kann am Samstag viele berühmte Gesichter aus dem Showbusiness in der Dortmunder Westfallenhalle begrüßen.

Florian Silbereisen (42) präsentiert nach der abgesagten Show im vergangenen Jahr wieder den "Schlagerbooom". Das Erste hat nun in seiner Programmvorschau bekannt gegeben, welche Gäste er in der Sendung am 21. Oktober empfangen wird.

Das Who is Who der deutschen Schlagerszene

Demnach können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder auf viele bekannte Gesichter freuen. In der Dortmunder Westfallenhalle werden beim "Schlagerbooom 2023" unter anderen erwartet:

Andrea Berg (57), DJ Ötzi (52), Roland Kaiser (71), Sarah Engels (31), Howard Carpendale (77), Kerstin Ott (41), Anastacia (55), Ross Antony (49), Maite Kelly (43), Mickie Krause (53), Beatrice Egli (35), Thomas Anders (60) und Michelle (51).

Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" soll sich die Halle in ein Lichtermeer verwandeln. Das Motto könnte auch darauf hindeuten, dass Gastgeber Silbereisen und Thomas Anders womöglich ihre neue, gleichnamige Single zum Besten geben.

"Schlagerbooom" gibt es seit sieben Jahren

Seit ihrem Auftakt im Jahr 2016 findet die Show-Reihe regelmäßig in der großen Dortmunder Westfalenhalle statt. Im vergangenen Herbst gab es pandemiebedingt eine Zwangspause, die Show wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen stieg im Sommer 2023 ein Open-Air-Ableger in Kitzbühel.

Nun kann und soll die beliebte Schlager-Show wieder im gewohnten Format stattfinden. Zu sehen gibt es die Sendung am Samstag, 21. Oktober, ab 20:15 Uhr im Ersten und im ORF2. Die Show ist bereits ausverkauft.