Florian Silbereisen kehrt mit "Das große Fest der Besten" zurück. Nach drei Jahren Pause präsentiert er im Januar wieder die "Schlagerchampions".

Tolle Neuigkeiten für Fans des deutschen Schlagers: Florian Silbereisen (42) kehrt nach drei Jahren Pause mit "Das große Fest der Besten" zurück und kürt im Januar 2024 wieder die "Schlagerchampions". Das hat der MDR in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Demnach wird die Show am 13. Januar 2024 um 20:15 Uhr im Berliner Velodrom stattfinden.

Musikalische Unterhaltung bei "Schlagerchampions"

Die beliebte Musikshow, die 2014 ins Leben gerufen wurde, musste zuletzt für längere Zeit pausieren. Schuld war unter anderem die Corona-Pandemie. 2021 fand "Das große Fest der Besten" unter strengen Corona-Auflagen im Congress Centrum in Suhl statt und nicht wie gewohnt im Berliner Velodrom. 2024 können sich Fans also wieder auf reichlich musikalische Unterhaltung und diverse "Schlagerchampions"-Auszeichnungen freuen.

Denn bei "Das große Fest der Besten" vergibt Silbereisen Trophäen in verschiedensten Kategorien. Die bisher meisten Preise konnten Helene Fischer (39, zehn Preise) und Andrea Berg (57, acht Preise) abräumen. In der letzten Ausgabe 2021 wurden unter anderem Kerstin Ott (41), Howard Carpendale (77) und Ramon Roselly (29) ausgezeichnet. Tickets für die Schlagershow sind bereits über den Anbieter Eventim erhältlich.

Florian Silbereisen moderiert derzeit ein Event nach dem anderen. Nach der Verleihung der Goldenen Henne am 13. Oktober in Leipzig folgte am 21. Oktober wieder der große "Schlagerbooom" in der Dortmunder Westfalenhalle.

Dort präsentierte Andrea Berg unter anderem ihr neues Album, das am 20. Oktober auf den Markt kam. Howard Carpendale gab sein neues Werk "Let's do it again" zum Besten. Doch ein Auftritt überstrahlte an diesem Abend alle anderen: Die Sängerin Michelle (51) kündigte kurz zuvor an, sich im kommenden Jahr mit einem letzten Album von ihren Fans endgültig zu verabschieden und ihre Karriere zu beenden.