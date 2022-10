Jürgen Drews feiert seinen Abschied von der Bühne - und zwar mit einer Show von Florian Silbereisen. Diese Stars sollen dabei sein, wenn der König von Mallorca seinen letzten Auftritt hat.

Vergangene Woche hat Jürgen Drews (77) beim Musikherbst am Wilden Kaiser sein letztes Live-Konzert gegeben. Der Sänger, der im Sommer sein Karriereende bekannt gegeben hatte, wird aber noch einmal auftreten, und zwar in einer Show, die den Namen "Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied!" trägt. Das berichtet "mdr.de". Bei Moderator Florian Silbereisen (41) soll Drews dann noch einmal seine Hits singen und "eine unvergessliche Party" feiern.

Dabei sein werden dann nicht nur Silbereisen und Drews, sondern dem Bericht zufolge auch Maite Kelly, Roland Kaiser, Ben Zucker, Mickie Krause, Thomas Anders und viele mehr. Die Show wird am 22. Oktober in Leipzig aufgezeichnet, ein genauer Sendetermin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Drews gab sein Karriereende bei Silbereisen bekannt

Jürgen Drews hatte seinen Durchbruch 1976 mit dem Song "Ein Bett im Kornfeld". Im Juli dieses Jahres kündigte er das Ende seiner Karriere an. "Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut", erklärte der Sänger in der Show "Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!" (Das Erste) von Florian Silbereisen.

Schon damals sprach Drews darüber, dass er "im Herbst beim Florian" seine letzte Sendung haben werde. Silbereisen versprach seinem Kollegen: "Wir werden dich bis Herbst feiern." Die Abschiedsshow dürfte nun der Höhepunkt werden.