Reality-TV-Fans erwartet ein neues Format. Mit "Forsthaus Rampensau Germany" bringt Joyn einen Ableger zur österreichischen Ausgabe der Reality-Sendung. Ein Überblick zu Konzept und dem Teilnehmerfeld.

"Forsthaus Rampensau Germany" geht als neue Reality-TV-Show bei Joyn Plus+ an den Start (sieben Folgen ab 8. Dezember 2023). In Anlehnung an die Ausgabe aus Österreich werden Promi-Paarungen in ein Forsthaus in Kärnten ziehen und in Spielen gegeneinander antreten. Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei?

Das Konzept

"Forsthaus Rampensau" wird als Österreichs erste Promi-Reality-TV-Show gehandelt und hat beim Sender ATV bereits zwei Staffeln erhalten. Als Promi-Kandidaten waren unter anderem Cathy Lugner (33) und Daniel Köllerer (40) mit dabei. Jetzt ziehen auch in Deutschland 18 Promis ins "Forsthaus Rampensau". Sie sind Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, Freundinnen oder Freunde oder auch Familienmitglieder und bilden Duos, um gegen die anderen Teilnehmenden anzutreten.

Unter Kamerabeobachtung müssen sie sich nicht nur in der Promi-WG in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe im Kärntner Lavanttal beweisen. Neben dem unluxuriösen Zusammenleben auf engstem Raum müssen sie auch Spiele rund um Wissen und Geschicklichkeit meistern. Die Siegerpaarung wird mit 25.000 Euro belohnt.

Die Kandidatinnen und Kandidaten

John Friedmann (52) und Florian Simbeck (52), die als Komiker-Duo "Erkan & Stefan" bekannt wurden, sind mit dabei. "Als Reality-Novizen haben wir viel Respekt vor dem Verlust der Privatsphäre", erklärten die beiden vorab in einem Statement. "Das Schlimmste wäre, wenn alle einfach doof sind. Mit solchen Leuten kann man wenig anfangen." Doch trotz aller Bedenken habe die Neugierde gesiegt und sie würden sich jetzt auf "gute Laune, Humor und Esprit im Forsthaus Rampensau" freuen.

Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink (37) bildet ein Duo mit "GNTM"-Kandidatin Elsa Latifaj. "Es geht um Eins: abliefern! Ich werde 'Forsthaus Rampensau Germany' gewinnen", gibt sich Lohfink vor dem Start selbstsicher. "Ich gebe das Allerbeste, was ich kann und überschlage mich im dreifachen Salto. Ich habe mir das Ziel gesetzt und fertig, das mache ich jetzt!"

Außerdem ins Forsthaus ziehen werden "PBB"-Kandidat Matthias Mangiapane (40) mit seiner Mama Dagmar, Reality-Star Sam Dylan (32) und Nadine "Nana" Miree, Sängerin Jasmin Herren (44) mit ihrem Partner Philipp Bender, die Reality-Kandidaten Kevin "Flocke" Platzer und Diogo Sangre, die Töchter von Mallorca-Auswanderin Danni Büchner (45), Jada und Joelina Karabas, das Fitness-Influencer-Pärchen Cedric Beidinger und Hanna Annika und die "Beauty & The Nerd"-Beautys Natascha und Beverly.