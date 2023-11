Zum letzten Mal wird Thomas Gottschalk Ende November durch "Wetten, dass..?" führen. Gibt es dann eine Fortsetzung der Samstagabendshow? Das sagt Erfinder Frank Elstner.

Frank Elstner (81) will nicht mehr "über ein Wenn und Aber von 'Wetten, dass..?'" spekulieren. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der Erfinder der Show zu einer möglichen Fortsetzung: "Über 'Wetten, dass..?' wurde leider so lange geredet und es wurde so viel kopiert, dass die Einmaligkeit dieser Sendung verloren gegangen ist."

Am 25. November wird Thomas Gottschalk (73) ein letztes Mal durch die Sendung führen. Er freue sich auf die letzte Show, die er "höchstwahrscheinlich im Publikum mitverfolgen werde", verrät Elstner in dem Interview weiter. Er hoffe, "dass es ein schöner Abschied wird, an den man sich lange erinnert".

Thomas Gottschalk: Ein Abschied für immer

Thomas Gottschalk hatte zuvor bereits in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit" erklärt, für ihn sei es diesmal ein Abschied für immer von "Wetten, dass..?". Zudem sagte der Showmaster, dass er mit diesem Abschied auch "ein bisschen die Flucht" ergreife: "Bevor ich nur noch Shitstorms erzeuge, weil ich Frauen ans Knie fasse, höre ich lieber auf." Er empfinde "eine gewisse Ängstlichkeit", gegen den Zeitgeist zu verstoßen, räumt Gottschalk ein.

"Ich gelte ja inzwischen als der Vater des Herrenwitzes, was ich nie sein wollte. Seit einer gewissen Zeit werde ich als alter, weißer Mann gesehen, der nichts begriffen hat. Ich will nicht auffällig werden auf meine alten Tage. Nach dem Motto: Er hat wieder dummes Zeug erzählt." Heute sei die Sozialisierung jüngerer Menschen anders.

Comeback im Jahr 2021

Ursprünglich war "Wetten, dass..?" 2014 eingestellt worden. Im November 2021 gab es jedoch ein eigentlich einmaliges Comeback der Show. Mit fast 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die Rückkehr des Klassikers so erfolgreich, dass das ZDF weitere jährliche Ausgaben einplante. Wie es künftig mit der Show weitergeht, hat der Sender noch nicht verkündet.