Eine der wenigen Late-Night-Shows der USA, die von einer Frau präsentiert wird, muss die Segel streichen: Die Emmy-nominierte Sendung "Full Frontal" mit Samantha Bee (52) wurde vom Sender TBS nach sieben Staffeln abgesetzt. Die traurige Nachricht für alle Fans der bissigen Komikerin wurde inzwischen auch über den offiziellen Twitter-Account der Show bestätigt.

After 7 seasons, Full Frontal with Samantha Bee will not be returning to TBS this fall. We’re so thankful for our loyal audience, our amazing team, and that we got to annoy the right people every week—that there wasn't wrestling or baseball or a very special episode of Big Bang.