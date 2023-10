Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben ihre Mediatheken miteinander verbunden. Nun können die Angebote auf beiden Plattformen abgerufen werden.

Verrückte Welt: Wer das TV-Flaggschiff im Ersten, "Tatort", verpasst hat, kann den Krimi künftig auch in der ZDF-Mediathek streamen. Gleiches gilt für alle anderen Sendungen der beiden öffentlich-rechtlichen Sender, denn die einstigen Konkurrenten ARD und ZDF haben die Mediatheken zusammengelegt.

Und "seit dieser Woche ist eine weitere Funktion verfügbar. Beide Mediatheken empfehlen wechselseitig ihre Inhalte aus den wichtigsten Genres wie etwa Serien, Filme, Dokumentationen, Information, Kultur und Wissenschaft", wie die Medienhäuser am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben.

"Einfach und komfortabel" und "hochwertige Inhalte"

"Das Streaming-Netzwerk ist jetzt für die Nutzerinnen und Nutzer konkret erlebbar. Es bietet einen leicht zugänglichen öffentlich-rechtlichen Kosmos, der hochwertige Inhalte und einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten und Technik verbindet", schwärmt ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler.

"Wir wollen, dass Menschen so einfach und komfortabel wie möglich die digitalen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland nutzen können", ergänzt der ARD-Vorsitzende Prof. Dr. Kai Gniffke. Und er fügt begeistert hinzu: "Wir bieten mehr Information, Kultur, Unterhaltung und Wissen als jeder andere Streaming-Anbieter und nie war es einfacher, all das zu erleben."