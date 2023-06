Countdown zum Finale: Die 18. Staffel "Germany's next Topmodel" geht am kommenden Donnerstag zu Ende. Welche Models stehen im Finale und wie steht es um deren Siegchancen?

Die 18. Staffel "Germany's next Topmodel" geht zu Ende. Am Ende der Finalshow, die am 15. Juni ab 20:15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt wird, wird Heidi Klum (50) enthüllen, welche Kandidatin es auf das Cover der "Harper's Bazaar" geschafft hat und damit "Germany's next Topmodel" 2023 ist. Die Siegerin wird zudem das Markengesicht der neuen Kampagne von Mac Cosmetics. Das sind die Finalistinnen.

Selma

Selma (19), Abiturientin aus Berlin, hat sich bei "GNTM" nicht nur als Model weiterentwickelt, sondern durchlief auch eine optische Veränderung. Beim großen Umstyling wurde der einst brünetten Kandidatin ein pinker Kurzhaarschnitt verpasst. Der neue Look brachte ihr drei Jobs der Staffel ein (Yeauty, Emmi Caffè Latte, Peek & Cloppenburg Düsseldorf), keine andere Finalistin konnte mehr ergattern. "Ich bin zwar die Jüngste, aber deswegen sollten die anderen mich nicht unterschätzen", erklärt die 18-Jährige.

Sie gehe an jede Herausforderung mit einer gewissen Lässigkeit ran und mache sich "nicht so viel Stress", sagt das Model mit rund 78.000 Instagram-Followern und erklärt selbstbewusst: "Die letzten Monate konnte ich mit meiner positiven und natürlichen Ausstrahlung nicht nur Heidi, sondern auch die Kunden überzeugen und so drei große Jobs für mich gewinnen. Das zeigt, dass ich das Potenzial habe als Model zu arbeiten. Und durch meinen neuen Look von Heidi falle ich natürlich unter den Models auf." Klum selbst schätzt Selmas "ein Million-Dollar-Lächeln" und ihren "einzigartigen Gang".

Nicole

Nicole (49) aus Offenbach am Main, rund 33.000 Follower bei Instagram, hat bereits in jungen Jahren gemodelt und sogar mit Klum in einer Model-WG gelebt. Die Best Agerin, die in der Staffel einen Runway-Job bei Kilian Kerners Show auf der Berlin Fashion Week ergatterte, will den Sieg mit nach Hause nehmen, "weil es Zeit wird, dass Frauen Ü40 in unserer Gesellschaft deutlich sichtbarer werden!", erklärt sie im ProSieben-Interview.

Und wie konnte Nicole bisher bei "GNTM" punkten? "Mich zeichnet meine Eleganz aus. Und durch meine Lebenserfahrung auch meine Persönlichkeit." Klum kann da nur zustimmen: "Sie präsentiert sich immer positiv, hat eine gewisse Klasse und Eleganz. Alles auf ihre ganz natürliche Art."

Vivien

Für Klum bringt Vivien (23, Einzelhandelskauffrau-Azubi aus Koblenz) wichtige Eigenschaften mit: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und Spaß am Modeln. Mit einem möglichen Sieg der Staffel will die Halbbrasilianerin zeigen, "dass die Modebranche im Wandel ist und dass Frauen, die an sich glauben und sich von nichts und niemandem unterkriegen lassen, alles schaffen können!", sagt das Curvy-Model im ProSieben-Gespräch.

Sie sei zielstrebig und habe viel Selbstbewusstsein gewonnen. "Damit strahle ich aus, wie wohl ich mich in meiner Haut fühle", erklärt Vivien, die rund 23.000 Instagram-Abonnenten zu verzeichnen hat.

Somajia

Somajia (21) kommt aus Bielefeld und ist Einzelhandelskauffrau. Mit "GNTM" will sie "mein eigenes Leben und das meiner Familie verändern und uns ein besseres Leben ermöglichen", sagt sie im Gespräch mit dem Sender. Sie zeichne aus, "dass ich Somajia aka. Black Pearl bin und ich mich einfach nicht verbiegen lasse und immer ich selbst bleibe. Ich habe mich nie verstellt."

Und wie würde das Model mit rund 12.000 Instagram-Followern mit einem "GNTM"-Sieg umgehen? "Ich glaube, ich würde Heidi hochheben, schreien und vor Freude weinen. Es wäre der schönste Tag meines Lebens." Für Klum sprudle Somajia "vor Energie und Freude". Sie sei mit vollem Herzen dabei und es mache einfach immer Spaß ihr zuzusehen.

Olivia

Olivia (22), BWL-Studentin aus Hamburg, will "Germany's next Topmodel" werden, "weil es für mich und meine Familie ein Start in ein neues Leben wäre", erklärt sie ProSieben. Sie sei "superehrgeizig und arbeite ständig daran, eine bessere Version von mir selbst zu sein".

Beim Kunden von "Néonail" kam das gut an, Olivia ist das Kampagnengesicht der Beauty-Marke. Heidi Klum liebt die direkte Art der Kandidatin mit rund 6.000 Instagram-Followern. "Nicht nur, wenn sie redet, auch auf dem Catwalk. Sie versprüht Stärke und schenkt uns dabei das schönste Lächeln."