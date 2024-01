Ab Februar bekommen Zuschauerinnen und Zuschauer eine neue Ladung Heidi Klum geboten. "GNTM" startet dann in die neue Staffel - und diesmal nicht nur mit Heidis "Meedchen".

Gute Nachrichten für alle "GNTM"-Fans: ProSieben hat an Neujahr bekanntgemacht, ab wann es neue Folgen von "Germany's next Topmodel" zu sehen gibt. Die 19. Staffel startet am 15. Februar, erklärt der Sender auf Instagram und in einer Pressemitteilung. Wie gewohnt geht es um 20:15 Uhr zur Primetime los - und weitere Episoden sind im Anschluss immer donnerstags zu sehen.

Für Zuschauerinnen und Zuschauer steht 2024 eine große Veränderung an: Es wird nicht mehr nur um Heidi Klums (50) "Meedchen" gehen, denn in der neuen Staffel können erstmals auch männliche Kandidaten ihr Glück versuchen. Das hatten die Modelmama und der Sender bereits im vergangenen Sommer angekündigt.

Die vielen Männer bei "GNTM" sind "aufregend" für Heidi Klum

"Es ist sehr aufregend für mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal viele Männer zum Casting gekommen sind", wird Klum in der aktuellen Mitteilung zitiert. Offenbar wirkte sich das Ganze zudem mehr auf die Sendung aus, als man annehmen würde. "Die Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders", erzählt Klum. "Auf diese neue Dynamik freue ich mich sehr!" Abzuwarten bleibt aber, wie gut das Konzept ankommt.

ProSieben versichert, dass es "keine Rolle" spiele, "wie groß oder klein, wie schwer oder leicht die Bewerberinnen oder Bewerber sind, oder zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen". Die einzige Bedingung sei, dass die neuen Kandidatinnen und Kandidaten volljährig sind. Die 19. Staffel startet mit einem offenen Casting. Die Teilnehmenden, die weiterkommen, gehen danach mit Klum auf große Nachwuchsmodel-Reise.