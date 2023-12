Weihnachten ist immer auch die Zeit großer Epen im TV. Auf The History Channel drehen sie sich dieses Jahr um Alexander den Großen, Cäsar und Kleopatra.

Wer sind die berühmtesten Personen der Antike? Was ist über sie bekannt? Und ist ihr Leben nicht mindestens genauso tragisch und interessant wie das der vielen erdachten Helden, die Weihnachten sonst über die Mattscheiben flirren? Die berühmtesten und einflussreichsten Machthaber ihrer Zeit, Alexander der Große (356-323 v.Chr.), Julius Cäsar (100-44 v.Chr.) und Kleopatra (69-30 v.Chr.), bekommen dieses Jahr zu Weihnachten auf The History Channel eine dreiteilige Doku-Event-Miniserie spendiert. Das erwartet die Zuschauer.

Während Alexander der Große seine Macht quasi im Alleingang und als großer Feldherr zementiert, sind Julius Cäsar und Kleopatra rund 300 Jahre später Zeitgenossen. Doch das Duo lebt nicht nur einfach zur gleichen Zeit, sondern ist auch eng miteinander verbunden: Nur ein Jahr nach der Eroberung Ägyptens durch Rom im Jahr 48 v.Chr. bringt Kleopatra Cäsars Sohn zur Welt. Weil jedoch Cäsar nur drei Jahre später einem Attentat zum Opfer fällt, entbrennt ein Machtkampf um das römische Reich.

Auch Kleopatra ist in die Kämpfe zwischen Octavian (63 v.Chr.-14 n.Chr.) und Marcus Antonius (83-30 v.Chr.) verwickelt, die 31 v.Chr. in der Schlacht um Actium münden. Vom persönlichen Drama der Protagonisten bis zur Bedeutung der Staatskrisen ihrer Zeit wirft die "Imperien der Antike"-Trilogie einen detaillierten Blick auf das Leben der drei wohl berühmtesten politischen Persönlichkeiten der Antike.

"Imperien der Antike": Miterleben wie Alexander der Große , Julius Cäsar und Kleopatra ihre Zeit beeinflussten

Mit der Reihe "Imperien der Antike" liefert The History Channel eine aufwendig inszenierte Geschichtsdoku - eine Mischung aus nachgestellten Schlüsselszenen der Geschichte und Interviews mit Expertinnen und Experten. Regie über die nachgestellten Szenen führte Roel Reiné (53). Der niederländische Filmemacher inszenierte unter anderem bereits die Doku-Event-Serie "Kolosseum", in der das weltberühmte Amphitheater im Mittelpunkt steht.

In den Hauptrollen begeistern Simone Collins als Kleopatra, Tom York als Alexander der Große und Geoffrey Breton als Julius Cäsar. Auch die Nebenrollen sind mit namhaften Schauspielern wie Ian Beattie, James Oliver Wheatley oder Charlie Field bestens besetzt. Insgesamt wirkten mehr als 300 Personen an dem Doku-Dreiteiler mit.

Unter ihnen befinden sich auch Experten und Expertinnen ihres jeweiligen Fachs, etwa die mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Biografin Stacy Schiff oder die Kleopatra-Forscherin Shelley Haley. Daneben kommen hochrangige ehemalige Militärkräfte zu Wort, insbesondere bei der Besprechung der strategischen Erfolge Alexanders des Großen. Gezeigt wird auch der Zeitgeist der Bevölkerung in der jeweiligen Epoche und wie diese zu ihren Machthabern stand. In Kombination mit den Bildern von Schlachtfeldern und aus Palästen entsteht so ein greifbarer Gesamteindruck der Zeit, in der Alexander der Große, Julius Cäsar und Kleopatra nach Macht und Einfluss griffen.

Wo Geschichtsbegeisterte den Dreiteiler sehen können

The History Channel zeigt "Imperien der Antike" in deutscher Erstausstrahlung verteilt über die drei Weihnachtstage: An Heiligabend feiert der erste Teil über Alexander den Großen TV-Premiere, am 25. Dezember dreht sich alles um Julius Cäsar, ehe Kleopatra am 26. Dezember die Reihe vollendet. Sendestart ist jeweils zur Prime-Time um 20:15 Uhr, die Filme dauern zwischen 90 und 110 Minuten. Wer die Historien-Trilogie zu einem anderen Zeitpunkt sehen möchte: Alle Episoden sind auch über Wow von Sky sowie via History Play über die YouTube Primetime Channels und die Amazon Prime Video Channels streambar.