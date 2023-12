"Station 19", hierzulande auch unter "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" bekannt, geht zu Ende. Der Ableger zur erfolgreichen Krankenhausserie "Grey's Anatomy" endet nach sieben Staffeln, wie "Deadline" berichtet. Die Entscheidung soll zu Beginn der Produktion der Staffel getroffen worden sein, sodass ein angemessenes Ende für die Dramaserie gesichert sei. In der finalen Staffel wird die Serie rund um die Mitarbeiter der "Station 19"-Feuerwache noch die Marke von 100 Episoden erreichen. Bisher wurden 95 Episoden gezeigt und die siebte Staffel wird aus zehn Episoden bestehen. Die Serie bot in den vergangenen Staffeln immer wieder Crossover-Folgen mit "Grey's Anatomy".

"Grey's Anatomy"-Schöpferin Shonda Rhimes (53) hat sich in einem Instagram-Post zu dem Aus der Serie gemeldet. "Wir sind dankbar für eine unvergessliche Zeit", schrieb die ausführende Produzentin von "Station 19" zu einem Bild der Schauspielerinnen und Schauspieler in Feuerwehruniform, darunter Jason George (51), Grey Damon (36) und Jaina Lee Ortiz (37).

Rhimes fügte an: "Ein herzlicher Dank an die außergewöhnliche Besetzung, deren Brillanz die Charaktere zum Leben erweckt hat, und an die Zuschauer, die dies möglich machten! Danke für die Magie, die Momente und die Erinnerungen."

Well, yesterday was pretty surreal: #Station19 coming to an end, and #GoodTrouble cancelled. Not a great day - still wrapping my head around the news. These shows (along with #TheFosters) have been my home and my family for the more than the last decade.