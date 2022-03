Ein offenbar verheerender Brand hat am 3. März in der ehemaligen Textilfabrik Dalton Mills im britischen Keighley gewütet. Das Gebäude galt als beliebtes Filmset für historische Dramen. Unter anderem wurde dort bereits für Produktionen wie "Downton Abbey" und "Peaky Blinders" mit Cillian Murphy (45) gedreht.

Britischen Medienberichten zufolge sollen mehr als 100 Feuerwehrleute ausgerückt sein. In den sozialen Medien und auf seiner Homepage berichtet der West Yorkshire Fire and Rescue Service, also der zuständige Feuerwehr- und Rettungsdienst, von dem Brand. Das komplette Gebäude sei demnach von dem Feuer betroffen. Am Nachmittag seien mehr als 20 Fahrzeuge im Einsatz gewesen.

Ein offiziell auf Twitter veröffentlichter Videoclip und mehrere Bilder zeigen die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten. Die Aufnahmen lassen das Ausmaß der Zerstörung erahnen. Ob Personen bei dem Vorfall verletzt worden sind, ist derzeit nicht bekannt. Auch die Höhe des Schadens ist noch ungewiss.

⚠️UPDATE | DALTON MILLS



There is a large fire service presence around the incident so please give crews space to do their job safely.



Please do not visit the area or travel into the area.



Keep doors/windows closed.



For more: https://t.co/sBWrfTQfjz pic.twitter.com/ZCLb7RrOGl

