"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielt demnächst in Paris: Jetzt hat RTL verkündet, wann das Special zu sehen sein wird. Viel Geduld ist nicht mehr gefragt.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gibt es am Donnerstag, den 23. November um 19:40 Uhr bei RTL in Spielfilmlänge zu sehen. Das hat der Sender nun bekannt gegeben. Das Special spielt in Paris. Dort halten sich Emily (Anne Menden, 38), John (Felix von Jascheroff, 41) sowie Laura (Chryssanthi Kavazi, 34) auf. Wie RTL vorab über die besondere Folge von "GZSZ" (auch bei RTL+) verrät, soll sich alles "um einen perfiden Plan mit einem geheimnisvollen Koffer, eine glamouröse Modenschau und die Liebe" drehen.

Das sagen die "GZSZ"-Stars über das Special

Anne Menden sagt in einer Mitteilung des Senders über den Inhalt der Folge: "Emily machte gerade eine schwere Phase durch. Die Trennung von Sascha nimmt sie sehr mit. Eigentlich möchte sie hinschmeißen und den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere, auf den sie so lange hingearbeitet hat, absagen: Eine glitzernde und glamouröse Fashion-Show in Paris! Doch dann ein Neuanfang?"

Felix von Jascheroff fügt hinzu, für seine Figur John, der von Laura auf einen Romantik-Trip nach Paris eingeladen wurde, bleibe es nicht nur bei einem Liebestrip. Die Reise "entwickelt sich plötzlich zu einem Abenteuer der anderen, der emotionalen und sogar der kriminellen Art". Chryssanthi Kavazi erklärt weiter über den Frankreich-Trip: "Meine Rolle hütete ein dunkles Geheimnis, von dem John nichts wusste. Auch dieses führt sie nach Paris: Die Reise ist also nicht nur der krönende Abschluss ihrer Hochzeit, sondern Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte - für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen!"

"GZSZ" läuft seit über 30 Jahren

Im vergangenen Jahr zeigte RTL auch das große Jubiläums-Special der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in Spielfilmlänge. Jo Gerner, die Rolle von Wolfgang Bahro (63), stand damals im Mittelpunkt. Die tägliche Serie feierte im Mai 2022 den 30. Geburtstag.