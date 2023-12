Helene Fischer und Florian Silbereisen sorgen für Weihnachtsstimmung. Doch auch in diesen TV-Shows wird gesungen und Besinnlichkeit zelebriert.

Neben alten und neuen Weihnachtsfilmen versüßen auch viele musikalische TV-Shows die besinnliche Zeit. Das sind die Highlights im Jahr 2023.

"Die José Carreras Gala 2023", 14.12., 20:15 Uhr, live, MDR

Los geht es mit einer Live-Show, die in diesem Jahr bereits zum 29. Mal über die Bühne gehen wird. Moderiert wird "Die José Carreras Gala 2023" in Leipzig von Gastgeber und Stifter José Carreras (77), Stephanie Müller-Spirra (40) und Sven Lorig (52). Bei der Benefizgala werden Spenden für den Kampf gegen Leukämie gesammelt. "Alle 41 Minuten erhält ein Patient hierzulande die Diagnose Blutkrebs. Als selbst einmal Betroffener engagiert sich José Carreras seit vielen Jahren im Kampf gegen diese heimtückische Krankheit", heißt es in der Programmankündigung.

Am Spendentelefon sitzen unter anderem Katarina Witt, Ronja Forcher, Jenny und John Jürgens, Matze Knop, Axel Schulz, Mariella Ahrens, Jens Atzorn, Luise Bähr, Jürgen Tonkel, Tobias Künzel, Marwa Eldessouky, Robert Lohr, Peter Hardenacke und Sebastian Jacoby.

Für musikalische Verschnaufpausen sorgen unter anderem Herbert Grönemeyer, Johnny Logan, Wincent Weiss, Bülent Ceylan, Raphaela Gromes, Marianne Rosenberg, Santiano, Michael Schulte, Christina Stürmer und voXXclub.

Die Sendung ist im Anschluss 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.

"Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'", 15.12., 20:15 Uhr, ORF 2 / 24.12., 19:45 Uhr, MDR / 24.12., 20:15 Uhr SWR/SR / 24.12., 21:10 Uhr, BR

Als Nächstes folgt eine Sendung, die auf mehreren Sendeplätzen ausgestrahlt wird. Der erste ist am kommenden Freitag, da kommt das österreichische Publikum in den Genuss von "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'". Durch die musikalisch-besinnliche Weihnachtssendung, die bereits zum zehnten Mal in Flachau inmitten der winterlichen Bergwelt des Salzburger Landes präsentiert wird, führt an der Seite von DJ Ötzi (52) erstmals auch Stefanie Hertel (44).

Zu sehen und hören bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer die musikalische Weihnachtskunst von Andrea Berg, Florian Silbereisen, Hansi Hinterseer oder der österreichischen Band Die Seer, den Schweizer Kollegen Esteriore Brothers und vielen mehr.

Zeitversetzt wird die Sendung am Heiligenabend auf drei dritten Programmen in Deutschland ausgestrahlt: ab 19:45 Uhr im MDR, ab 20:15 Uhr in SWR und SR sowie ab 21:10 Uhr im Bayerischen Rundfunk.

"Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023", 18.12., 20:15 Uhr, das Erste / 22.12., 20:15 Uhr, MDR

Zum Start der Weihnachtswoche präsentiert Florian Silbereisen (42) am 18. Dezember die Weihnachtsshow zum Mitsingen: "Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023". Zusammen mit Vereinen, Chören und Gruppen aus ganz Deutschland singen Stars die schönsten Weihnachtslieder.

Diesmal sind dabei: "Vom Boxclub bis zum Back-Club, von der Feuerwehr bis zu den Königinnen, vom American Football bis zum sächsischen Samba", wie der Sender schreibt.

Unterstützt werden sie von diesen prominenten Künstlerinnen und Künstlern: Andrea Berg, Roland Kaiser, Vicky Leandros, DJ Ötzi, Ella und Norbert Endlich, Frank Schöbel, Semino Rossi, Oli.P, Nicole, Ross Antony, Patricia Kelly, Ramon Roselly und viele mehr.

Wiederholt wird die Sendung am Ende der Woche (22.12.) im MDR.

"Das große Weihnachtssingen", 23.12., 20 Uhr, RTL

Am Abend vor Heiligabend will die RTL-Sendergruppe das Publikum in Weihnachtsstimmung bringen. In einer 15-minütigen Sondersendung werden Andrea Berg (57) und Sasha (51) zusammen mit einem Chor und prominenten Sendergesichtern vier der beliebtesten Weihnachtslieder singen. Moderiert wird die Sendung von Victoria Swarovski (30).

Zum RTL-Chor gehören Moderatoren und Showgesichter wie zum Beispiel Bruce Darnell, Angela Finger-Erben, Mirja Boes, Wolfram Kons und Lola Weippert. Performt werden die Weihnachtsklassiker "Oh Tannenbaum", "Last Christmas", "Stille Nacht, heilige Nacht" und "All I want for Christmas".

Übertragen wird "Das große Weihnachtssingen" zeitgleich von 20 bis 20:15 Uhr auf sechs TV-Sendern, den RTL-Radiosendern sowie den Digitalplattformen.

"Heiligabend mit Carmen Nebel", 24.12., 20:15 Uhr, ZDF

An Heiligabend lädt Carmen Nebel (67) zur gemeinsamen TV-Weihnachtsfeier in den Bergen ein. Der Sender verspricht ein "kuscheliges Kaminfeuer und schöne Weihnachtsmusik".

Auf einer gemütlichen Alm in Tirol trifft sich die Moderatorin mit Ella Endlich, Matze Knop, Monika Baumgartner, Wolfgang Ambros, Mark Keller und seinem Sohn Aaron und Julia Lindholm. Die Hüttenband Tschentig soll dabei für Stimmung sorgen.

Fans sollten den Abend besonders genießen, denn "Der Heiligabend wird 2024 neu gestaltet", bestätigte eine Sprecherin der "Bild am Sonntag" im September.

"Die Helene Fischer Show", 25.12., 20:15 Uhr, ZDF

Den Abschluss markiert "Die Helene Fischer Show" am ersten Weihnachtsfeiertag. Nach einer dreijährigen Pause begrüßt Gastgeberin, Sängerin und Akrobatin Helene Fischer (39) nationale und internationale Gäste wie Beatrice Egli, Peter Maffay, Ben Zucker, Nena und ESC-Gewinnerin Loreen. Ebenfalls erwartet werden Comedienne Tahnee, Twenty4Tim und das Ensemble vom Musical "Moulin Rouge".

Auf zwei Duette dürfen sich die Fans besonders freuen: Wie in der letzten "Wetten, dass..?"-Show treten Fischer und Shirin David mit ihrer Neuauflage von "Atemlos durch die Nacht" auf. Ein weiterer farbenfroher und musikalischer Höhepunkt dürfte das Duett mit Schauspieler und Musiker Tom Beck sein - die beiden werden als pinke Barbie und Ken mit blonder Perücke in der Show zu sehen sein.

Ausgestrahlt wird die "Helene Fischer Show" - wie vor der Corona-Pause gewohnt - am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF.