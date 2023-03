Auch die zweite Staffel der Dokumentarserie "Her Story" porträtiert erneut eine Reihe prominenter Frauen. In vier neuen Episoden bieten Tennisprofi Angelique Kerber, Unternehmerin Judith Williams, Tänzerin Motsi Mabuse und Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt auf Sky Einblicke in ihr Leben.

Zum Weltfrauentag stehen alljährlich am 8. März Frauenrechte und Gleichstellung im Fokus. Passend dazu startet die zweite Staffel der Dokumentarserie "Her Story"auf Sky und dessen Streamingdienst Wow, in der prominente Frauen aus verschiedenen Lebensbereichen porträtiert werden. Staffel zwei widmet sich der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt (56), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Tennis-Profi Angelique Kerber (35), der aus der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannten Unternehmerin Judith Williams (51) und Tänzerin und "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (41). Sie alle geben vor der Kamera über Beruf und ihr Privatleben Auskunft.

Dokumentarserie über starke Frauen auf Sky

In vier neuen, rund einstündigen Episoden erhalten Zuschauerinnen und Zuschauer intime Einblicke in den Alltag der porträtierten Persönlichkeiten. So begleitet ein Kamerateam Grünen-Politikerin Göring-Eckardt während des Ukraine-Krieges in die Stadt Odessa, wo sie sich als Stellvertreterin der Bundesregierung für ein freies Europa starkmacht. Vor der Kamera gibt die 56-Jährige jedoch auch gemeinsam mit ihrem Sohn Auskunft über ihr "etwas anderes" Familienleben und den wohl schwersten Schicksalsschlag ihres Lebens, wie es in der Pressemitteilung von Sky heißt.

Die dreifache Grand-Slam-Siegerin Kerber wird indes bei einem Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Bad Homburg und auf einer Reise ins polnische Puszczykowo begleitet. Dort leben Kerbers Großeltern; die Olympia-Silbermedaillengewinnerin fördert in der Stadt an der Warthe in ihrer "Angie Kerber Tennis Academy" talentierten Tennis-Nachwuchs.

Judith Williams verrät das Geheimnis ihres Erfolges

Unternehmerin Williams schildert vor der Kamera ihren beruflichen Werdegang und verrät daneben, was sie so erfolgreich macht. Zudem nimmt die TV-Persönlichkeit Zuschauerinnen und Zuschauer mit hinter die Kulissen des Teleshoppings und zeigt Einblicke in ihr Familienleben.

Die ehemalige Profitänzerin Mabuse berichtet in "Her Story" von den Anfängen ihre Tanzkarriere in ihrem Herkunftsland Südafrika. Der Film zeigt die 41-Jährige als selbstbewusste Sporttänzerin, Mutter, Tochter und starke Frau, die erst ihren Traum aufgeben musste, um das große Glück zu finden.

Die Ausstrahlungstermine von "Her Story" auf Sky

Am 8. März um 20:15 Uhr erscheint die erste Folge der zweiten "Her Story"-Staffel auf Sky Documentaries. Parallel dazu steht die Sendung auf Wow und Sky Q zum Abruf zur Verfügung. Die restlichen drei Episoden aus Staffel zwei erscheinen im wöchentlichen Abstand immer mittwochs.