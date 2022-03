Der Umbau der neuen "Love Island"-Villa ist endlich abgeschlossen. Moderatorin Sylvie Meis verspricht kurz vor dem Staffelstart: "Hier kann man sich verlieben."

Die Kuppelshow "Love Island" startet am kommenden Montag (21. März) um 20:15 Uhr in die nunmehr siebte Staffel. Moderatorin Sylvie Meis (43) freut sich auf die neuen Kandidatinnen und Kandidaten, die dieses Jahr in einer völlig neuen Villa auf Teneriffa unterkommen: ein 300-Quadratmeter-Anwesen im Landhausstil, mit vielen farbenfrohen Details, XXL-Pool und Ankleidezimmer. "Mir gefällt der Landhaus-Stil und das viele Holz", schwärmt Meis im Interview mit "Bild".

"An das neue Schlafzimmer muss man sich erstmal gewöhnen, dann ist es aber toll. Hier kann man sich definitiv verlieben oder noch mehr. Hauptsache, es geht zur Sache", so Meis. Wegen der rund 60 Kameras könne es jedoch sein, dass das ein oder andere Paar "zur Not" auch auf eine "Besenkammer" ausweichen müsse, witzelt die Moderatorin.

Ein No-Go für Sylvie Meis

Meis erhoffe sich von der neuen Staffel "wieder mehr richtige Typen". In den letzten Folgen sei "zu viel Leerlauf" gewesen: "Wir brauchen auch mal einen richtigen Idioten oder eine Zicke, damit es spannend bleibt." Tränen bei einem der Männer sei für die Moderatorin ein No-Go: "Wenn ein Mann weint, nachdem er eine Kandidatin geküsst hat, finde ich das komisch. Männer dürfen natürlich Gefühle zeigen, aber das geht mir zu weit." In diesem Fall wolle sie persönlich dafür sorgen, "dass das aufhört".