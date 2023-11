Fans von Thomas Müller können sich darauf freuen, ihr Idol auf eine neue Weise kennenzulernen: Amazon Prime Video dreht derzeit eine Dokumentation über das Leben des beliebten Fußballspielers.

Von seinen bescheidenen Fußball-Anfängen im ländlichen Bayern über den Start beim FC Bayern München bis hin zu seiner Profi-Karriere auf den nationalen und internationalen Fußballfeldern: Wie Amazon Prime Video am Freitag (3. November) angekündigt hat, dürfen sich Fans von Thomas Müller (34) auf eine Dokumentation über das Leben des deutschen Fußballers freuen.

Die Dreharbeiten zu der Produktion mit dem Arbeitstitel "Thomas Müller" seien bereits in vollem Gange. Man habe das Ziel, "die herausragende Spielerkarriere von Thomas Müller bis in die späten Phasen zu begleiten". Dabei dürfen sich die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen der öffentlichen Person Thomas Müller erhoffen. Es geht um seine sportlichen Höhepunkte und Tiefschläge, seine täglichen Herausforderungen, "um trotz des Hypes um seine Person ein selbstloser Mitspieler, loyaler Freund und verantwortungsvoller Ehemann zu bleiben".

Thomas Müller freut sich auf das spannende Projekt

"Ich freue mich auf das spannende Projekt einer Doku über mich! Der Weg vom Dorfplatz in Pähl über den FC Bayern München bis hin zum Weltmeistertitel war für mich jetzt schon eine Geschichte wie aus dem Märchen", blickt Thomas Müller selbst zurück. Wie in jedem Sportlerleben gebe es aber auch in seinem Leben Momente, die er nicht mehr erleben wolle. "Der Film taucht ein in Thomas' große Karriere bei seinem Herzverein, dem FC Bayern München, während er gleichzeitig plant, ein letztes Mal mit der deutschen Nationalmannschaft zu glänzen", kündigt Anouk Mertens von der Produktionsfirma NEO Studios an.

Wann startet die Doku über Thomas Müller?

Die Dokumentation setzt sich laut Prime Video aus Interviews mit Thomas Müller, seiner Familie und anderen Weggefährten sowie intimen Behind-the-Scenes-Aufnahmen zusammen. Ab wann die Sportdokumentation auf Prime Video verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Müller spielt seit seinem elften Lebensjahr beim FC Bayern München. Seit 2010 ist er Teil der Deutschen Fußballnationalmannschaft, mit der er 2014 in Brasilien Weltmeister wurde. Er ist der Spieler mit den meisten deutschen Meistertiteln.