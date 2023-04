Die finale Episode von "The Late Late Show" mit James Corden wurde ausgestrahlt. Mit dabei: Tom Cruise als singendes Warzenschwein und ein dankbarer US-Präsident.

Für die finale Folge der überaus erfolgreichen US-Sendung "The Late Late Show" mit James Corden (44) wurden ein letztes Mal schwere Promi-Geschütze aufgefahren. Zur Primetime versammelte Corden, der nach acht Jahren als Moderator des CBS-Formats abtritt, Weltstars aus der Film- und Musikbrache - etwa Adele (34) und Tom Cruise (60). Dabei gelang ihm ein Kunststück - der Komiker hatte doch glatt die eine Sache gefunden, vor der "Mission: Impossible"-Star Cruise Angst hat.

Im Laufe der vergangenen acht Jahre hatten Corden und Cruise diverse halsbrecherische Stunts miteinander überstanden. Für das Finale wurde der Spieß jedoch umgedreht und Corden, der immer wieder auch als Sänger auftritt, entführte Cruise in die Welt der Musicals. Genauer gesagt in das farbenfrohe Ensemble von "Der König der Löwen", wo sie in Timon- und Pumbaa-Kostümen für die perplexen Zuschauer das berühmte Lied "Hakuna Matata" trällerten.

Mehr noch: Nach einem zwischenzeitlichen "Streit" versöhnten sich die beiden auf die einzig denkbare Art und Weise: Indem sie gemeinsam "Can You Feel The Love Tonight" von Elton John (76) schmetterten.

Auch mit Weltstar Adele wurde noch ein letztes Mal fleißig gesungen. Zur Abwechslung wurde für das Finale Corden in seinem beliebten Segment "Carpool-Karaoke" von Adele abgeholt und fand sich auf dem Beifahrersitz wieder. Dabei verdrückte sich die Sängerin, die nicht wahrhaben wollte, dass ihr guter Freund abtritt und zurück nach England zieht, doch glatt einige Tränchen.

In seinen eigenen vier Wänden überraschten ihn derweil seine Kollegen Jimmy Kimmel (55), Stephen Colbert (58), Jimmy Fallon (48) und David Letterman (76) - um sicherzustellen, dass Corden nicht ihre Late-Night-Geheimnisse ausplappert.

Auch Joe Biden bedankt sich

Selbst der mächtigste Mann der Welt ließ einen Videogruß da: US-Präsident Joe Biden (80) lernte Corden einst durch das Segment "Take a Break" kennen. Darin übernahm Corden den Job einer anderen Person, die sich währenddessen ein Päuschen gönnen darf. Auf diese Weise durfte er schon als Assistent von Joe Biden malochen.

"Nachdem ich einen Tag mit dir im Weißen Haus verbracht habe, überrascht es mich, dass du in irgendeinem Job acht Jahre durchgehalten hast", scherzte nun Biden. "Ich danke dir für all die Freude, die du überall in Amerika verbreitet hast. Und ein besonderes Dankeschön dafür, dass du mich nie gefragt hast, in einem Auto zu singen!"

Am Höhepunkt muss man gehen

Kurz vor der letzten Episode hatte Corden den schweren Schritt mit den Worten erklärt: "Es fühlt sich unglaublich seltsam an und es ist ein unnatürliches Gefühl, von etwas Abschied zu nehmen, das man so sehr liebt. Es wirkt nicht richtig, weil du so eine tolle Zeit hast. Aber gleichzeitig bin ich mir so sicher, dass es das Richtige ist."

Corden hatte "The Late Late Show" 2015 vom Schotten Craig Ferguson (60) übernommen, der die Sendung sogar noch ein Jahr länger moderiert hatte (2005-2014). Von 1999 bis 2004 hatte Craig Kilborn (60) durch die spät abends ausgestrahlte Show geführt, den Beginn machte Tom Snyder (1936-2007) von 1995 bis 1999.